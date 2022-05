Forsker: Dropp den dårlige samvittigheten for barnas skjermtid

Helsedirektoratet fraråder nå all skjermtid for de minste barna.

Anbefalingene fra Helsedirektoratet er klare. Men er det så enkelt som at all skjermtid er dårlig for barna?

