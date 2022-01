Aktor: Viktig å få fram hva Breivik gjorde 22. juli

Aktor Hulda Karlsdottir mener det er viktig at dommerne som skal vurdere å løslate Breivik, detaljert fikk høre om alle som ble drept og skadd 22. juli 2011.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir sier det har vært tungt å jobbe med saken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærte seg prøveløslatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det har gått fint å se Breivik i retten, men det har vært tungt å jobbe med denne saken, sier Hulda Karlsdottir til pressen etter at rettssaken inne i Telemark fengsel ble avsluttet torsdag ettermiddag.

Under den korte og intense rettssaken inne i fengselet valgte statsadvokaten å bruke mye tid på lese opp ofrenes navn, skader og beskrivelsen av hvordan Anders Behring Breivik drepte eller skadde dem 22. juli 2011. Detaljene i forvaringsdommen fra Oslo tingrett er fremdeles gruvekkende, ti år etter, og gjorde inntrykk

– Vi snakker om 22. juli-saken, og alle er klar over det. Men det faktiske innholdet, detaljene i det som ble gjort den gangen, det var viktig for meg å få fram, sier Karlsdottir til NTB etter at retten ble hevet.

Dommer Dag Bjørvik avsluttet rettssaken uten å gi noen endelig dato for når dommen ville bli avsagt. Ettersom påtalemyndigheten har gått til sak mot Breiviks krav om prøveløslatelse, var det klart at de mener han ikke kan slippes ut fra forvaring.

Karlsdottir pekte gjentatte ganger på at for Breiviks del har rettssaken vært et PR-stunt mer enn noe annet.

– Det er inntrykket jeg sitter igjen med, hvordan hans personlige agering overfor mediene og hvordan han har strålt i glansen av det, det sitter igjen hos meg, sier Karlsdottir.