Psykiater Randi Rosenqvist: Risikoen for framtidige voldshandlinger ikke endret

Risikoen for at Anders Behring Breivik utfører voldshandlinger er den samme som før, sa psykiater Randi Rosenqvist i Telemark tingrett.

Psykiater Randi Rosenqvist under andre dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt.

NTB

– Jeg mener at Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden. Han har ikke endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger i forhold til sånn han var i 2012–2013 da jeg skrev den første risikovurderingen, sa hun i retten.

Rosenqvist er innkalt som vitne av aktor Hulda Karlsdottir.

– Ikke schizofren

Psykiateren sa at hun aldri har tenkt at Breivik var schizofren og viste til rettssaken i 2012.

– Jeg deler de første sakkyndiges oppfatning om at han har en del forstillinger som ikke er normale, men jeg oppfatter ikke dem som psykotiske vrangforestillinger, sa hun.

– I avisene har det fremkommet at Breivik-saken var en skandale for norsk rettspsykiatri. Jeg er uenig i det. Breivik-saken demonstrerte norsk strafferett og hvordan det fungerer. Det har vært to sett med sakkyndige også i andre saker, sa hun.

– At domstolen gjør en selvstendig vurdering av tilregnelighetsbegrepet, synes jeg var helt på sin plass. Jeg synes straffeprosessen fungerte ganske bra, sa hun.

Har utarbeidet flere risikovurderinger

Rosenqvist begynte sin forklaring kort tid før klokka 10 og har gått gjennom sin rolle i Ila fengsel, samt sin rolle i risikovurderingen av Anders Behring Breivik i 2011 og utover.

I utgangspunktet var hennes rolle i Breivik-saken begrenset før rettssaken våren 2012, da hennes team først og fremst skulle vurdere voldsrisikoen blant forvaringsdømte, hvilket Breivik ikke var.

Likevel hadde Rosenqvist flere samtaler med ham den høsten, noe som fortsatte utover tiåret, også etter at Breivik ble overført til Skien fengsel og Rosenqvist ble pensjonist. Hun har gjort flere vurderinger av risikoen Breivik utgjør.

Tingretten har satt av tre timer til Rosenqvists forklaring. Bare Breivik selv får mer tid til å snakke under den tre dager lange rettssaken inne i Skien fengsel.