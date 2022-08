Statnett ber Equinor utsette nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad

Statnett ber Equinor videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad fram til utredningen om tiltak i kraftkrisen er ferdig.

Det gigantiske Equinor-anlegget på Mongstad, der gasskraftverket ligger. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Gasskraftverket skal etter planen stenges ned 31. august. Statnett skal levere sin utredning innen 1. oktober, og et av spørsmålene de ser på er om gasskraftverket på Mongstad skal reddes.

– Når vi skal ha tiltak som kan hjelpe i en eventuell svært anstrengt situasjon, er det viktig at vi har god oversikt over mulige tiltak og hvordan de kan bidra og kostnadene ved dem. Derfor må beslutningen om eventuelt å benytte Energiverk Mongstad i en slik situasjon settes i en større sammenheng, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Systemdrift i Statnett.

– Vi er i dialog med Statnett om denne saken. Det er teknisk mulig å holde anlegget i videre drift. Vi ser fram til videre dialog med myndighetene for å finne operasjonelle og kommersielle løsninger for å bidra til at kraftverket kan holdes i beredskap, sier pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor til NTB.

Krav fra opposisjonen

Flere i opposisjonen – blant annet Frp og Høyre – samt lokalt næringsliv og Sp-fylkesordføreren i Vestland har bedt regjeringen ta grep og berge gasskraftverket.

Equinor har uttalt at gasskraftverket skal stenges fordi det ikke er lønnsomt. Energiganten har uttalt at det ikke er deres ansvar å sikre en strømbackup i Norge.

Statnett har tidligere advart mot å stenge ned gasskraftverket i den pressede kraftsituasjonen vi nå er i. Flere har påpekt at det blir dyrt å starte opp gasskraftverket igjen i oktober hvis det er blitt stengt i august.

Ber regjeringen ta grep

– Vi mener det er viktig å beholde tilgjengelig kraftproduksjon når vi er på vei inn i en situasjon med mulig knapphet på kraft. Derfor ber vi Equinor om å revurdere sin beslutning og sikre at Energiverk Mongstad kan være tilgjengelig som tiltak for å trygge forsyningssikkerheten, sier Østli.

Ifølge Statnett er det god dialog med Equinor.

Regjeringen har pekt på Statnett og uttalt at den vil avvente utredningen som kommer derfra. Både Frp og Høyre mener imidlertid regjeringen selv må ta grep og sikre at gasskraftverket ikke legges ned i slutten av august.