Kjerkol varsler nye nasjonale tiltak tirsdag

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det vil komme nye nasjonale koronatiltak tirsdag. – Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår, sier Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varsler om nye nasjonale tiltak tirsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB-Ole Henrik Tveten og Marius Helge Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi jobber nå for fullt med kraftigere tiltak som vil bli presentert i morgen, sier Kjerkol i en skriftlig kommentar til NTB.

Hun viser til at Norge er rammet av et pågående utbrudd med deltavarianten av koronaviruset, og at vi nå også har fått omikronvarianten på toppen av dette.

Vil merke tiltakene i hverdagen

– Vi må sørge for at helsetjenesten ikke blir overbelastet og at folk får den helsehjelpen de trenger. Det gjelder også pasienter som er syke av andre grunner, sier Kjerkol.

Helseministeren valgte først å informere NRK om de planlagte tiltakene, som blant annet skal begrense kontakten mellom folk.

– Det blir tiltak vi vil merke i hverdagen vår, sier helseministeren til kanalen.

Helseministeren satt mandag ettermiddag i et møte med kommunene om håndteringen av pandemien og tiltaksbehov.

Fikk innspill fra statsforvalterne

– Jeg har i dag hatt møte med statsforvalterne om situasjonen i kommunene og fått innspill til hvilke tiltak de mener vil treffe best i sin region, sier hun til NTB.

Smittetallene i Norge er rekordhøye, og stadig flere blir smittet av omikronvarianten. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidligere sagt at hun er bekymret for utviklingen, og ville tidligere mandag ikke utelukke strengere tiltak i løpet av uken.

Det siste døgnet er det registrert 2.576 koronasmittede i Norge. Mandag var 295 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Tallet på koronapasienter nærmer seg nå veldig toppen i vår. 7. april var det 307 koronapasienter innlagt på sykehusene.