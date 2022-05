Stortingssalen evakuert da klimaaktivister begynte å rope ut fra galleriet

Stortingsrepresentantene måtte forlate salen under spørretimen da klimaaktivister fra Extinction Rebellion begynte å rope ut fra galleriet.

Demonstranter skapte støy og leven og ble ført bort under Stortingets spørretime onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Aktivister tilknyttet Extinction Rebellion aksjonerer på innsiden av Stortinget i dag. Demonstranter skapte støy og leven og ble ført bort under Stortingets spørretime onsdag. Stortingets vakter tar seg av demonstrantene. Foto: Heiko Junge / NTB

Spørretimen var så vidt kommet i gang da det kunne høres fra salen at en kvinnestemme ropte ut og listet opp politiske partier.

– Kjære Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Vi har en beskjed til dere. Vi har en beskjed til dere! FNs seneste klimarapport konstaterer at vi har to til tre år på oss til å snu skuta og gi oss en sjanse til å nå klimamålene.

Stortingspresident Masud Gharahkhani klubbet flere ganger og anmodet om ro i salen. Da aktivistene fortsatte å framføre sitt budskap, forlot stortingsrepresentantene salen.

Sikkerhetsvakter tok seg fram til aktivistene på galleriet for å gripe inn og føre aktivistene bort. Politiet ble også tilkalt.

– Vi har akkurat kommet og har opprettet kontakt. Vi har fått litt ulike meldinger på antallet demonstranter, men det er mellom 12 og 20 personer, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt i til NRK.

SVs Mona Fagerås var i ferd med å stille et spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om regjeringens forslag til kutt i kollektivsatsingen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett da en kvinne og en mann begynte å rope ut fra galleriet.

Det var aktivister tilknyttet Extinction Rebellion Ung som aksjonerte, opplyser gruppen i en pressemelding. De oppgir at de avbrøt spørretimen med appeller for å ytre redesel for klimakrisen og skuffelse over at politikerne svikter dem og for å kreve at politikerne lytter.

– Vi er unge og mange av oss kan ikke stemme. Dyr og planter kan ikke stemme. Milliarder av mennesker i det globale sør kan ikke stemme i Norge. Og dere dreper dem med deres handlinger, sier Susanne Rude Lone i pressemeldingen.

Aksjonistene holdt også markering på utsiden av Stortinget.