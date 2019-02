Siktedes forsvarer: Sier det har vært en konflikt før drapet i Bergen

Søndag ble det gjennomført avhør av den 22 år gamle mannen som er siktet for å ha knivdrept 28 år gamle Said Bassam Chataya fredag kveld i Bergen.

28-åringen ble funnet hardt skadd ved en bensinstasjon på Danmarks plass og fraktet til Haukeland universitetssjukehus, hvor han litt senere ble erklært død som følge av fire knivstikk i overkroppen.

Framstilles for varetekstfengsel

Ifølge drapssiktedes forsvarer Jørgen Riple, var det en relasjon mellom siktede og avdøde. Riple ønsker ikke å gå ut med ytterligere opplysninger om relasjonen, men sier til Dagbladet at hans klient har forklart at det har vært en konflikt mellom ham og avøde.

Siktede har ikke tatt stilling til spørsmål om skyld, men framstilles for varetektsfengsel mandag.

– Jeg tror min klient er innforstått med at det er stor sannsynlighet for at han blir varetektsfengslet, og han kommer nok til å møte der, sier Riple.

Totalt tolv personer er siktet i saken, en av dem for drapet. Ni er siktet for voldsbruk, mens to er siktet for falsk forklaring. Alle er kjent for politiet fra før, og de hører hjemme i Bergen og Oslo.

Ryster hiphop-miljøet i Bergen

Nyheten om drapet kom som et sjokk på familie, venner og hiphop-miljøet i Bergen. Chataya var selv aktiv i miljøet og rappet under navnet «araber1». Det siste året spilte han flere konserter i norske byer.

«Vi kommer til å savne deg, bro. Vi kommer til å holde det ekte for deg, aldri glemme den energien du hadde og påførte andre», skriver venner av den Chataya på Instagram.

– Det er veldig synd det som skjedde med ham. Han var en veldig snill fyr. Alltid blid og glad, sier Marcus Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, til avisa Bergens Tidende.

– Jeg ble sjokkert da jeg leste om drapet. Jeg fikk umiddelbart en dårlig følelse, og da jeg fikk vite hvem som døde, ble jeg kvalm, sier en annen rapper, som ønsker å være anonym.