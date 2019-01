Aftenposten: Hareide innstilt som parlamentarisk leder i KrF

Hareide ville verken fortsette som partileder eller bli statsråd da KrF ble en del av den borgerlige regjeringen. Han ønsket som kjent at KrF heller skulle forsøke å komme i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men ifølge Aftenposten skal Hareide være innstilt av valgkomiteen til å fortsette som parlamentarisk leder. Hareide får støtte av fungerende partileder Olaug Bollestad.

– Jeg synes godt Knut Arild Hareide kan betjene den jobben, sier Bollestad til avisen.

Men det er samtidig kjent at enkelte er i tvil. En av dem er partiveteran Geir Toskedal, som er fast møtende vararepresentant for nyutnevnt landbruks- og matminister Bollestad. Han forklarte onsdag at det hele var et spørsmål om entusiasme og engasjement.

Hareide selv har vært tilbakeholden, og på spørsmål fra NTB under landskonferansen svarte Hareide følgende om han var åpen for å fortsette som parlamentarisk leder:

– Jeg har hele tiden sagt at jeg ønsker gjøre en jobb for KrF. Det er opp til KrFs stortingsgruppe å gjøre den typen valg, og jeg ønsker ikke å kommentere det før den type valg er gjort. Det riktige for meg er at vi tar en runde i stortingsgruppen først, sier Hareide.

Ifølge Aftenposten vil valget av parlamentarisk leder komme enten i løpet av partiets landskonferanse på Gardermoen eller i Stortinget mandag.