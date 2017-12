VG: Ap-politiker Leif Sande truer med å anmelde Ap-rådgiver

Bakgrunnen er at Odden 13. desember la ut et bilde av Sande i en intern Ap-gruppe, hvor han er påtegnet en blink på brystet. Teksten til bildet er: «Fin blink for en Magnum 44 på neste stortings-SFO».

Sande, som er vararepresentant på Stortinget og tidligere leder i LO-forbundet Industri Energi, har reagert sterkt på bildet.

– I går fikk jeg oversendt denne drapsoppfordringen. Jeg er valgt som vararepresentant til Stortinget og det er helt uakseptabelt at Arbeiderpartiets rådgivere på Stortinget oppfordrer til drap av stortingsrepresentanter slik Anne Odden gjør med dette bildet og kommentaren til det, skrev han på sin blogg leifsande.no torsdag.

Vurderer anmeldelse

Sande sier til VG torsdag kveld at han vurderer å anmelde Odden.

– Jeg kjenner jeg reagerer veldig sterkt på dette, og jeg vil vurdere om jeg skal politianmelde henne for drapstrusler. Før jeg gjør det, vil jeg imidlertid søke råd, sier han.

Den tidligere LO-toppen knytter bildet til den pågående saken rundt partiets nestleder, Trond Giske. Sande har i flere blogginnlegg tatt Giske i forsvar, og han mener det er hans støtte til Giske som har provosert Odden.

Avviser Giske-forbindelse

Overfor NTB avviser Odden at det er tilfelle.

– Dette var en intern spøk for noen få, som jeg nå ser var en svært dårlig spøk. Det beklager jeg på det sterkeste. Bildet ble lagt ut i en intern gruppe på Snapchat 13. desember og har således ingenting med Sandes blogginnlegg om Giske å gjøre, slik han påstår.

Hun forteller derimot at bildet var ment som en kommentar til et tidligere blogginnlegg fra Sande, hvor han uttalte seg kritisk til politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Ingunn Yssen.

– Yssen har gjort en fantastisk jobb for oss rådgivere etter valget. Mange reagerte på Sandes uthenging av Ingunn, og min dårlige spøk må leses i dette lyset, sier Odden til NTB.

Det har ikke lyktes NTB å få kontakt med Sande torsdag kveld.