Nortura klaget på Mattilsynets bestemmelse, som i november i fjor påla dem å endre merkingen på pakningene med Prior kalkunbacon. Nå har tilsynet snudd i saken, melder samvirket tirsdag.

«Mattilsynet mener at produktet «kalkunbacon» fra Nortura, ut fra betegnelsen og øvrig merking, ikke kan sies å kunne forveksles med vanlig bacon, selv om ordet «bacon» inngår i betegnelsen. Forbrukeren får tydelig informasjon om dyreslag som produktet er laget av, da ordet kalkun er angitt foran ordet bacon.», gjengir Nortura fra Mattilsynets beslutning.

I Store norske leksikon omtales bacon som lettrøkt og lettsaltet sideflesk av gris. Det inneholder om lag 30 prosent fett. For Nortura har målet vært å lage et magrere alternativ for dem som ønsker det og mener derfor det var viktig å kunne bruke ordet «bacon» og samtidig fortelle hvilket dyr kjøttet stammer fra. Kalkunbaconet inneholder 70 prosent mindre fett enn vanlig bacon fra gris.

– Det høres kanskje lett ut å bare fjerne en viss mengde fett, men for å lykkes er vi nødt til å utvikle produkter som smaker godt til tross for redusert fettinnhold. Derfor har vi brukt lang tid på å utvikle et kalkunbacon som både lukter, smaker og ser ut som bacon av svin, sier kommunikasjonsrådgiver Marthine Haugen Petersen i Nortura.