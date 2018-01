Giskes stilling fortsatt uviss

Ap-lederen møtte tirsdag ettermiddag pressen etter at han og sentralstyret i Arbeiderpartiet hadde et fire timer langt møte om håndteringen av varslingssakene mot Trond Giske.

– Det har vært krevende, men jeg opplever at vi har fått full støtte for vår håndtering av disse sakene, sa Støre på pressekonferansen klokken 17.15.

– Vi går gjennom alle varslene og går inn for å oppklare dem. Vi tror på varslerne og vi tror på varslene som kommer, og vi har et ansvar for at den det varsles mot, får lov å gi sin versjon av hva som har skjedd.

– Tar avstand fra ordbruken

Giske rykket mandag ut på Facebook der han hevder at flere av varslene mot ham er falske.

– Ingen av de varslene vi har fått anses som falske varsler, og jeg tar avstand fra den ordbruken. Det skaper inntrykk av at varsler kan settes i et tvilsomt lys. Det skal være trygt å varsle, sa Støre.

Partilederen forteller at han før jul hadde nok informasjon til å gi sin nå fratrådte nestleder en advarsel.

– Det har kommet noen nye saker etter dette. Derfor så vi på det som såpass alvorlig at han burde fratre som nestleder, noe han sluttet seg til, sa Støre.

Ubestemt

Hvor mange varsler som har kommet inn, vil ikke Støre uttale seg om, og heller ikke hvor lenge Giske er fritatt.

– Ubestemt tid kan være fram til landsstyremøte i 2019, sa Støre.

Han sa samtidig at også Giske skal få komme med sin versjon av saken.

På spørsmål om Giske kan komme tilbake som nestleder svarte Støre:

– Jeg mener at det teoretisk sett ikke kan utelukkes.

Taus Tajik

Flere medlemmer av sentralstyret forlot partikontoret etter møtet uten å kommentere saken, blant dem nestleder Hadia Tajik, som valgte å lese høyt fra to varsler, i strid med Støres ønske.

Fylkesleder i Aust-Agder Ap, Jon Tore Næss, sier derimot at han har tillit til Stensengs og Støres håndtering av saken.

Næss vil ikke si om han tror Giske kan komme tilbake som nestleder eller om han fremdeles har tillit til ham etter informasjonen han har fått under møtet:

– Jeg vil ikke uttale meg om det, for jeg har ikke innsyn i de konkrete sakene, sier han til NTB.