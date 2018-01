Her er ministerpostene Venstre håper å få

Blir Venstre, Frp og Høyre i løpet av de neste ukene enige om en regjeringsplattform, vil Trine Skei Grandes parti kunne få tre eller fire statsråder i Solberg-regjeringen.

– Får vi tre, tror jeg det blir Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Iselin Nybø, sier en Venstre-kilde.

En annen håper på fire og nevner de samme tre, samt Sveinung Rotevatn som den fjerde. Men det finnes også andre kandidater.

Trump og SSB-høring «forstyrrer» forhandlingene

Forhandlingene starter 2. januar og er ventet å vare ti til femten dager. De vil bli forstyrret av at statsminister Erna Solberg skal møte Donald Trump i USA 10. januar og av at Frp-leder og finansminister Siv Jensen samme dag skal delta i høring i regi av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om SSB/Meyer-saken.

Fredag 19. januar er nevnt som mulig dato for endringer i Regjeringen. I tillegg til hvilke statsrådsposter Høyre og Frp eventuelt vil gi fra seg, vil kjønn og geografi få avgjørende betydning for Venstres kabal.

Etter stortingsvalget har Venstre fått en kjønns- og aldersmessig svært skjev stortingsgruppe, og mange i partiet er opptatt av at regjeringsdeltagelse kan bidra til at Venstre får vist frem et større mangfold av politikere.

For noen det også svært viktig å få Rotevatn i en synlig posisjon. Det gjelder særlig dem som ser på ham som partiets fremtidige leder og derfor sterkt beklager at han falt ut av Stortinget høsten 2017.

De heteste Venstre-kandidatene

Det er en utfordring for Venstre at mange av de heteste kandidatene til å bekle statsrådspostene er fra Oslo og Akershus. Ingen av dem Aftenposten har snakket med, tror på flere enn to Venstre-statsråder fra hovedstadsområdet.

Gunn Berit Gjerde, tidligere ordfører i Hareid og nåværende fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, sitter i hovedstyret i KS og nevnes av noen som mulig statsråd.

Enkelte nevner også sentralstyremedlem og billedkunstner Trine Noodt, som var listetopp fra Finnmark før høstens stortingsvalg.

Kultur eller kunnskap på Grande selv?

– Venstre må ha som ambisjon å ta tilbake nøkkelen til Kunnskapsdepartementet. Norge trenger et Venstre med hånden på rattet i skolepolitikken – det er altfor lenge siden sist vi var der.

Slik ordla Venstre-leder Trine Skei Grande seg da hun i vår talte til eget partis landsmøte.

I valgkampen sa hun at «når jeg får lov til å bli kunnskapsminister», vil det bli én ekstra IT-time i uken i grunnskolen.

Men det er ikke alle i Venstre som håper hun tar på seg denne posten. Noen mener hun i stedet bør bli kulturminister, og minner om at hun i sin tid var byråd for kultur og utdanning i Oslo.

– Dette er et område Venstre kan markere seg på, og som vil gi en positiv virkning for hele Regjeringen, sier en kilde.

Flere partiledere har hatt posten

Kulturministerposten vil også være lettere enn kunnskapsministerposten å kombinere med vervet som partileder, hevder noen. Både Sps Anne Enger og KrFs Valgerd Svarstad Haugland kombinerte i sin tid kulturministerposten med partiledervervet.

Flere fremhever også at posten som utdanningsminister er blitt mindre attraktiv for Venstre etter at KrF tvang gjennom en lærernorm som Venstre er sterk motstander av i budsjettforhandlingene.

Andre mener det siste i liten grad demper Venstres ønske om å styre skolepolitikken.

Bistandsminister og styrket Klima- og miljødepartement?

Sittende regjering består av 19 personer: Statsminister Erna Solberg (H) samt ti Høyre-statsråder og åtte fra Frp.

Fakta: Disse er med i den sittende regjering: Foruten statsminister Erna Solberg (H) selv sitter disse i Regjeringen: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H)

(H) Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

(H) Finansminister Siv Jensen (Frp)

(Frp) Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

(H) Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp)

(Frp) Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

(Frp) Næringsminister Monica Mæland (H)

(H) Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp)

(Frp) Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

(Frp) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

(H) Fiskeriminister Per Sandberg (Frp)

(Frp) Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)

(H) Kultur- og kirkeminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)

(H) Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

(H) Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

(H) Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp)

(Frp) EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland (H)

(H) Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

Solbergs regjering besto av én mindre da regjeringen hennes tiltrådte for fire år siden, og hun har foretatt endringer i departementsstruktur og ansvarsområder siden høsten 2013.

Både antall statsråder og ansvarsoppgaver kan bli endret på ny. Venstre-lederen selv har tidligere uttalt at hun mener det heller bør være en bistandsminister enn en egen Europa-minister.

Ønsker hånd på rattet i klimapolitikken

Venstre-politikere ønsker en hånd på rattet i departementer der de kan påvirke klima- og miljøpolitikken. Det kan skje både i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, i Klima- og miljødepartement (KLD) eller, som noen tar til orde for, i et omdannet næringsdepartementet med ansvar for grønn verdiskaping og fornybar energi.

Noen ønsker å flytte ansvaret for fornybar energi fra Olje- og energidepartementet til KLD, eller for eksempel til Næringsdepartementet – som kan endres til et «grønt skifte»-departement med utgangspunkt i dagens departement.

For «gründerpartiet» Venstre er Næringsdepartementet slik det er i dag, også et ønske for mange.

Enkelte Venstre-kilder antyder overfor Aftenposten at Sylvi Listhaugs ansvarsområde bør splittes slik at man kan få en egen integreringsminister, eventuelt at integreringsområdet flyttes over til for eksempel Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og at Venstre styrer dette departementet.