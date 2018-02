Flere skudd avfyrt mot utested i Oslo

– Vi fikk inn melding litt over klokken 3 om at det var blitt skutt mot et utested i Torggata. Det var heldigvis stengt, så det var ingen til stede, sa operasjonsleder Christian Krohn Engseth i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det er blitt avfyrt et betydelig antall skudd mot utestedet, og våpenet lå igjen på bakken. En person ble sett løpende fra stedet i Pløens gate retning Storgata, fortsetter Engseth. Til VG sier han at det er snakk om et tohåndsvåpen.

Operasjonslederen sier det var blitt skutt gjennom vinduene til utestedet Nilsens Spiseri & Harmoni Bar.

– Det var vitner som hadde hørt og sett dette, som meldte fra til oss.

Åstedet er sperret av i påvente av kriminalteknisk undersøkelse. Samtidig har flere patruljer søkt i området etter gjerningsmannen. Klokken 5.40 melder politiet på Twitter at de har trappet ned det aktive søket.

– Foreløpig er det ingen pågripelse i saken.

Den mistenkte blir beskrevet som svartkledd, mulig joggedress, svart lue, omtrent 175 cm høy og muligens lys i huden.