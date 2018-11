FrP-leder og finansminister Siv Jensen helte kaldt vann i blodet på dem som tror at regjeringsutvidelsen er like rundt hjørnet da hun innledet på partiets valgkampkonfernse lørdag.

– FrP er beredt til samarbeid, slo hun fast. Samtidig understreket hun at det er viktig at prosessen forankres i partiene, og at FrP trenger tid på dette.

Jensen karakteriserte de siste ukene i norsk politikk som en berg-og-dal-bane.

Hun la ikke skjul på at de siste fire ukene har vært tøff tid for FrP, som er blitt et hett tema i debatten om KrFs veivalg. Dette har gått innpå Frp-ere. Jensen er særlig skuffet over Knut Arild Hareides venstresving.

– I 2013 var han beredt til å gå inn i regjering. Etter det har vi laget en rekke kompromisser, der KrF har fått gjennomslag, minner hun om. Hun la til at hun med glede har sett at flertallet på landsmøtet i KrF har sett dette, og vil fortsette samme linjen.

Begge sider med harde ord

– Både de som ønsket seg Jonas Gahr Støre som statsminister, og de som vil inn i dagens regjering har kritisert FrPs politikk og menneskesyn, sa hun i talen.

– Har dette skapt vondt blod mellom KrF og FrP?

– Det har i alle fall vært en vanskelig tid for FrP. Vi har måttet ta imot mange karakteristikker gjennom de siste ukene. Men det gjøre det mye enklere at det nå er Kjell Ingolf Ropstad som skal forhandle på vegne av KrF, sier hun, og understreker at hun ikke dveler ved det hun kaller en vanskelig tid.

– Jeg vender det andre kinnet til, sier hun.

Fra talerstolen ga Jensen Ropstad en rekke positive karakteristikker, men minnet forsamlingen om at han også er en tøff forhandler. Ropstad skal nå på vegne av KrF forhandle neste års statsbudsjett.

I sin tale hadde hun også en visitt til tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik, som hun sa hadde ødelagt borgerlig samarbeid før, og nesten lyktes igjen. Bondevik har vært en av Hareides tunge støttespillere i denne prosessen.

Ikke sikker på å lykkes

– Er du sikker på at regjeringsutvidelsen lykkes?

– Nei, sikker på forhånd har jeg aldri vært før slike forhandlinger. Det er viktig at vi forbereder oss godt og at det vi enes om er godt forankret i partiene.

– Så du mener at det ikke er noe problem om utvidelsen først skjer i januar?

– Vi må ta den tiden vi trenger. Vi skal ikke forhaste oss, men heller ikke forpurre noe, sier hun.

Regjeringens ord blir lov

I talen minnet Jensen om at regjeringsdeltagelse ikke er et mål, men et verktøy for å få gjennomslag for mer FrP politikk. Hun viste til at en flertallsregjering åpner andre muligheter og gir stabilitet og forutsigbarhet.

Overfor Aftenposten utdyper hun dette etter talen:

– En flertallsregjering gjør det litt mindre krevende å være politiker i FrP. Vi har stått av mange slag i disse årene i mindretallsregjering og opplevd at det vi trodde var en seier er blitt utvannet i Stortinget. Sånn sett får vi mer arbeidsro i en flertallsregjering, sier hun, legger til at det er ennå en gledelig ting:

– Dersom vi lykkes med å skape en flertallsregjering, vil Jonas Gahr Støre og Ap være lengre fra regjeringskontorene enn på lenge.