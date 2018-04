Høyre gjør seg klar til egg-debatt

Like etter frokost skal landsmøtedelegatene gyve løs på storresolusjonen om bioteknologi, og før lunsj skal saken være landet. Behandlingen er et steg på veien til et nytt prinsipprogram som skal vedtas neste år. Saken følges spent av blant andre KrF-politikere, som har advart partiet mot å gå i en mer liberal retning.

Mye tyder på at flertallet vil gå inn for eggdonasjon. Det er knyttet spenning til om partiet vil støtte forslaget om at enslige kvinner skal få hjelp til å bli gravide, mens forslaget om å tillate surrogati som vennetjeneste trolig blir avvist.

I tillegg skal landsmøtet behandle ny politikk for grønn omstilling, hvor et forslag om økt engangsavgift på bensin- og dieselbiler kan skape debatt, samt et forslag fra Unge Høyre om økt utstyrsstipend til elever på yrkesfag.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen vil dessuten holde en hilsningstale.

Før den store landsmøtemiddagen skal det også holdes valg. Partileder Erna Solberg, som har sittet siden 2004, vil gjerne bli sittende i to år til. Også de to nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie foreslås gjenvalgt, så vel som arbeidsutvalg og sentralstyre.