Sanner: Bioteknologi-debatten har vært krevende

– Jeg legger ikke skjul på at dette har vært krevende, sier partiets nestleder Jan Tore Sanner.

Han har ledet arbeidet med resolusjonen om bioteknologi som lørdag formiddag behandles på Høyres landsmøte.

Sanner takket imidlertid partifellene for en god debatt, og mener den viser at folk har respekt for hverandres ulike standpunkter.

– I Høyre er vi tydelige på at det er etikken som skal sette grenser for teknologien, ikke omvendt. Vi må gjøre krevende avveininger mellom mulighetene teknologien gir og de etiske utfordringene de skaper, sa Sanner i sin innledning til debatten.

Rett til å kjenne mor

Resolusjonskomiteens flertall mener Høyre ikke bør åpne for eggdonasjon fordi den mener barnets rett til å kjenne sitt opphav er viktigere enn foreldrenes ønske om å få barn.

Men mindretallet i komiteen har fått støtte fra 11 av 15 fylkeslag. Dermed tyder mye på at kvinner med fertilitetsproblemer kan få samme mulighet som menn som ikke kan få barn, til å få hjelp.

Et annet stridstema som skal avgjøres, er hvorvidt enslige kvinner bør få mulighet til å få assistert befruktning. Komiteens flertall går inn for det.

– Å være enslig betyr ikke nødvendigvis at du er alene, sa Sanner.

Resolusjonen går inn for å ikke tillate fosterdiagnostikk, med mindre det er en spesiell risiko for at barnet kan ha en medisinsk tilstand som kan forebygges eller behandles.

Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre, har stilt seg i front for et forslag om å tillate såkalt altruistisk surrogati. Det vil si at en kvinne kan bære fram et barn for en annen, så lenge hun ikke får betalt for det.

Følges av KrF

Behandlingen av bioteknologipolitikken er et steg på veien til et nytt prinsipprogram som skal vedtas på landsmøtet neste år. Saken følges spent av blant andre KrF-politikere, som har advart partiet mot å gå i en mer liberal retning.

Etter lunsj skal landsmøtet behandle ny politikk for grønn omstilling, hvor et forslag om økt engangsavgift på bensin- og dieselbiler kan skape debatt, samt et forslag fra Unge Høyre om økt utstyrsstipend til elever på yrkesfag.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen vil dessuten holde en hilsningstale.

Før den store landsmøtemiddagen skal det også holdes valg. Partileder Erna Solberg, som har sittet siden 2004, vil gjerne bli sittende i to år til. Også de to nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie foreslås gjenvalgt, så vel som arbeidsutvalg og sentralstyre.