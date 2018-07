Flere skogbranner i Sør-Norge

En skogbrann spredde seg onsdag kveld utover et område på fem mål i Risør i Aust-Agder. Brannvesenet jobbet onsdag kveld med slukking.

Ifølge politiet er brannområdet nær Hødnebø nord for byen Risør. Ifølge Agderposten var et brannhelikopter i gang med slukkingsarbeid i 18-tiden.

Like etter klokken 19 opplyste Hans Henrik Bakke i brannvesenet i Agder at de hadde kontroll på brannen. Det var ikke lenger åpne flammer på stedet, men mye varme i terrenget.

Ifølge Bakke var det trolig er lynnedslag som var årsaken til brannen.

110-sentralen Telemark ba folk i Kragerø, Stabbestad og Gjerstad om å holde vinduer lukket i noen timer på grunn av røyk fra brannen.

Brann i Oppland

Det brøt også ut skogbrann i Oppland, mellom Sel og Vågå.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 17.30. Ved 21-tiden var brannen slukket, melder NRK. Skogbrannen brøt ut etter at det tok fyr i en kraftlinje i området.

Brannvesenet skal drive etterslukking utover kvelden og torsdag morgen, sier Linnerud.

To brannhelikoptre bidro i slukkearbeidet, og også sivilforsvaret ble kalt inn, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Brann- og redningssjef Tom Arne Nilstad anslår at rundt tre mål med stor tømmerskog er rammet av brannen. Det var en tid fare for at trær kunne falle ned over brannmannskapene.

– Det er god grunn å berømme om lag ti sivile frivillige som har stilt opp og gjort en stor jobb med motorsagfelling av trær som var truet av brannen, sier Nilstad til avisen.

Flere branner

Brannene kommer på et tidspunkt der det er stor skogbrannfare i store deler av Sør-Norge.

Tirsdag begynte det å brenne i Froland, en annen kommune i Aust-Agder, men brannvesenet klarte å stoppe flammene etter at et område på 90 mål skog ble svidd av.