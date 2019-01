Frp-talsmann sier barnetrygdforslag ikke er Frp-politikk

Per-Willy Amundsens (Frp) utspill om å begrense barnetrygden for at innvandrere skal føde færre barn, vekker avsky i KrF, og Høyre avviser forslaget blankt.

Helgheim, som er nestleder i Frps innvandringsutvalg, bekrefter overfor Dagsavisen at temaet har vært oppe i løpet av de to møtene utvalget har hatt.

– Frp har en tilnærming til politikk som er slik at regler skal gjelde for alle. Vi pleier ikke å skille på hvor man kommer fra. Å kutte barnetrygd etter barn nummer tre, er ikke forankret i partiet. Dette forslaget er noe som kommer fra Amundsen, sier Helgheim.

Helt hinsides

Utspillet fra den tidligere justisministeren på TV 2 kan forsure de pågående regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp på Granavolden på Hadeland.

– Dette minner om en form for rasepolitikk og en statlig familieplanleggingspolitikk som er helt hinsides, sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

Han er blitt kontaktet av flere i KrF som har reagert sterkt på utspillet torsdag, som kom i innspurten av forhandlingene på Granavolden.

– Dette er jo også noe våre forhandlere har fått med seg, og noe de legger i potten. Amundsen bidrar jo til å tegne et bilde av Frp som er ganske trøblete, sier Bekkevold.

– Det er helt uspiselig, sier sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug. Både hun og Bekkevold tilhører fløyen som ikke ønsket å innlede regjeringsforhandlinger med Frp.

– A- og b-rettigheter

Men også Frps nærmeste allierte, Høyre, reagerer.

–Vi skal ha flere innvandrere i jobb og færre på stønader, men vi skal ikke innføre a- og b-rettigheter til velferdsstaten for norske statsborgere avhengig av etnisitet, sier leder Kristin Ørmen Johnsen (H) i Stortingets familie- og kulturkomité.

– Det er ikke aktuelt å differensiere barnetrygden på et slikt grunnlag, konstaterer hun.

– Ikke akseptabelt

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) gjør det også klart at hun ikke er særlig begeistret for forslaget.

– Dette er ikke et forslag jeg vil vurdere, sier hun. Og legger til:

– Det er ikke akseptabelt å bruke etnisitet som begrunnelse for å endre barnetrygden. Utover det har jeg ingen kommentar.

Sammensetning

Til TV 2 sa Amundsen torsdag at han er opptatt av befolkningssammensetningen i Norge.

– Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi bør gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sa Amundsen, som er medlem av Frps innvandringsutvalg.

KrF har gått inn i regjeringsforhandlingene med krav om å øke barnetrygden. Amundsen er villig til å forhandle om dette, men mener barnetrygden må begrenses fra og med barn nummer fire slik at ordningen ikke «belønner store barnefamilier blant innvandrere» og dermed hindrer integrering.

– Alle barn er ønsket

Også leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter reagerer på utspillet. Han ber statsminister Erna Solberg (H) slå fast at alle barn som fødes i landet, er like ønsket.

– Per-Willy Amundsen fortsetter dessverre å være talerør for de mest grumsete holdningene i Frp. Dette er å dele barn i ulike kategorier, som ønskede og uønskede, ut fra etnisitet, sier han.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier han ikke har sett uttalelsen, bare fått den så vidt referert.

– Jeg har ikke noen kommentar til det, sier Wara til NTB.