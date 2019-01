KrF og Høyre reagerer på Frp-forslag mot flere innvandrerbarn

Utspillet fra den tidligere justisministeren hos TV 2 kan forsure de pågående regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp på Granavolden på Hadeland.

– Dette minner om en form for rasepolitikk og en statlig familieplanleggingspolitikk som er helt hinsides, sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

Han er blitt kontaktet av flere i KrF som har reagert sterkt på utspillet torsdag, som kom i innspurten av forhandlingene på Granavolden.

– Dette er jo også noe våre forhandlere har fått med seg, og noe de legger i potten. Amundsen bidrar jo til å tegne et bilde av Frp som er ganske trøblete, sier Bekkevold.

– Det er helt uspiselig, sier sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug. Både hun og Bekkevold tilhører fløyen som ikke ønsket å innlede regjeringsforhandlinger med Frp.

– A- og b-rettigheter

Men også Frps nærmeste allierte, Høyre, reagerer.

–Vi skal ha flere innvandrere i jobb og færre på stønader, men vi skal ikke innføre a- og b-rettigheter til velferdsstaten for norske statsborgere avhengig av etnisitet, sier leder Kristin Ørmen Johnsen (H) i Stortingets familie- og kulturkomité.

– Det er ikke aktuelt å differensiere barnetrygden på et slikt grunnlag, konstaterer hun.

– Ikke akseptabelt

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) gjør det også klart at hun ikke er særlig begeistret for forslaget.

– Dette er ikke et forslag jeg vil vurdere, sier hun. Og legger til:

– Det er ikke akseptabelt å bruke etnisitet som begrunnelse for å endre barnetrygden. Utover det har jeg ingen kommentar.

Sammensetning

Til TV 2 sa Amundsen torsdag at han er opptatt av befolkningssammensetningen i Norge.

– Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi bør gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sa Amundsen, som er medlem av Frps innvandringsutvalg.

KrF har gått inn i regjeringsforhandlingene med krav om å øke barnetrygden. Amundsen er villig til lå forhandle om dette, men mener barnetrygden må begrenses fra og med barn nummer fire slik at ordningen ikke «belønner store barnefamilier blant innvandrere» og dermed hindrer integrering.

– Alle barn er ønsket

Også leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter reagerer på utspillet. Han ber statsminister Erna Solberg (H) slå fast at alle barn som fødes i landet, er like ønsket.

– Per-Willy Amundsen fortsetter dessverre å være talerør for de mest grumsete holdningene i Frp. Dette er å dele barn i ulike kategorier, som ønskede og uønskede, ut fra etnisitet, sier han.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier han ikke har sett uttalelsen, bare fått den så vidt referert.

-Jeg har ikke noen kommentar til det, sier Wara til NTB.