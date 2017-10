Støre ber Fagforbundet slå ring om EØS-avtalen

Støre tok utgangspunkt i at EØS-avtalen ofte får skylden for det som er galt i norsk arbeidsliv.

– I meg møter dere én som ikke deler det synet. Er EØS-avtalen perfekt? Nei. Har den mangler? Ja. Kan den bli bedre? Åpenbart, sa han.

– Men grunnleggende sett mener jeg den avtalen sikrer oss en ramme rundt arbeidsliv og økonomi som gjør et lite, åpent land trygt mot de bølgene som er der ute i Europa.

I fire år har Fagforbundet ment at EØS-avtalen må ut av norsk arbeidsliv. Når debatten om programmet for kommende fireårsperiode starter tirsdag, har ledelsen foreslått å fjerne denne formuleringen, ifølge ABC Nyheter.

Med valgnederlaget friskt i minnet erkjente Støre at det ikke «deles ut sølv i politikken». Han kritiserte regjeringen for å føre en feilslått arbeidslivspolitikk med økt bruk av midlertidige ansettelser, private løsninger og manglende tiltak for å stagge nedgangen i fagforeningsandel.

– Det er en større trussel mot norsk arbeidsliv hva en Høyre/Frp-regjering gjør i Norge, enn hvordan rammeverket rundt oss er, sa Støre.

Ap-lederen hadde også et sjeldent kraftuttrykk på lager da han i starten av talen henviste til NRK-kommentator Magnus Takvams analyse tirsdag om at Høyre og Frp nå fremstår som en samlet politisk kraft.

– Det synes jeg var jævla godt sagt. Det er ett parti med litt ulike fløyer, hevdet Støre.