Han er strippet for viktige verv. I dag tar han ordet på årsmøtet i Trøndelag Ap.

– Noe er riv ruskende galt i Trøndelag Ap, sa nestlederen i Trondheim Ap, Audun Lønmo Knudsrød, på dagens årsmøte. Senere i dag vil Trond Giske ta ordet.

NTB

Trond Giske er på plass på fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Han har varslet at han vil ta ordet under debatten.

– Jeg skal si mitt fra talerstolen, sa Giske på vei inn.

Han møtte først opp i Trondheim, men reiste senere på dagen videre til Steinkjer og vil holde innlegget sitt der. Årsmøtet holdes av koronahensyn på to lokasjoner som er digitalt sammenkoblet.

Giske ble fredag vraket som kandidat til vervet som fylkesleder i Trøndelag Ap. Han varslet samtidig at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

– Jeg kunne ikke mer. Det tar aldri slutt, sa han i et kort intervju med Adressa fredag.

På egen Facebook-side skildrer han hvordan han mener folk uten dokumentasjon kan «fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv. Det skjedde i fjor, det skjer igjen nå, og det vil kunne skje i fremtiden.»

Ble takket for innsatsen

Da avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø holdt åpningstalen på årsmøtet, henvendte han seg til Giske for å takke ham for innsatsen.

– Et helt liv siden årene i Trondheim AUF på 1980-tallet. Du har gjennom tiår vært regionens fremste politiker. For innsatsen som AUF-leder, stortingsrepresentant og statsråd fortjener du en stor takk, sa Hopsø.

Delegater i de to årsmøtesalene brøt da ut i applaus.

Giske selv sier det var rørende å bli applaudert av partifellene. Det å komme til årsmøtet, føles alltid som å komme hjem, forteller han.

– Jeg har fått veldig mange hyggelige meldinger, eposter og SMS-er, sier Giske.

Fredag varslet Trond Giske at han trekker seg fra topp-politikken. Lørdag tar han ordet på talerstolen under årsmøtet i Trøndelag Ap. Foto: Kjetil Blom Haugstulen

Det kom overraskende på mange at Giske dukket opp på årsmøtet. Mange trodde han ikke ville gjøre det ut ifra alt som har skjedd de siste dagene. I det opprinnelige programmet for møtet skulle Giske holde en tale lørdag formiddag. Den ble tatt ut av programmet fredag.

Nestleder Audun Lønmo Knudsrød i Trondheim Ap. Foto: Heiko Junge

– Noe er riv ruskende galt

Det har vært flere sterke innlegg om festkultur, metoo og ukultur under årsmøtet. Nestleder Audun Lønmo Knudsrød i Trondheim Ap kom med ros til varslerne og med kritikk av partikulturen.

– Dere er mine politiske forbilder, sa han om de unge kvinnene som de siste dagene har fortalt sine historier.

– Når jenter og unge kvinner i AUF må ha egne møter for å advare hverandre om hvilke menn de må passe seg for på årsmøtene våre, da er det noe riv ruskende galt. Når de møtene fortsatt er nødvendige, da sier det noe om at kulturen ikke er tatt tak i. Det har ikke skjedd noen ting, sa han i et engasjert innlegg fra talerstolen.

Han la til at han tror folk har fryktet å si ifra om kritikkverdige forhold i partiet.

– Alle har turt å si «maktkamp og mediepress». Ingen har turt å si «vi har et problem», sa han.

Har skammet seg over eget parti

Bystyrerepresentant Sofie Rosten Løvdahl fra Trondheim ga uttrykk for at det tok tid før metoo kom til Trøndelag. Men hun sa at hun etter valgkomiteens siste innstilling på fredag, ikke lenger trenger å skamme seg over sitt eget parti.

– Seksuell trakassering er ikke noe som skjer i en fjern Oslo-boble. Det foregår her, og det har foregått lenge, sa hun.

En annen sa at ukulturen «har fått herje altfor lenge», og at den har tatt «kvelertak på engasjementet» til mange.

Tok avstand fra ukultur

Avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø tok også et oppgjør med ukulturen da han holdt sin innledning til årsmøtet.

– En slik kultur hører ikke hjemme hos oss eller i noen annen organisasjon, sa han.

Samtidig takket han de unge kvinnene som de siste dagene har stått frem med sine historier. Han kalte dem modige og mente det de gjorde, var nødvendig.

– Det er vondt å høre. Vondt fordi slik skal det ikke være. Vondt for slik var det. Og det erkjenner jeg, sa han.

Han la til at han trodde partiet nå var kommet et godt stykke på vei med å rydde opp.

– Dere har stått frem og sier dere risikerer å miste deres politiske fremtid og vennskap. Det gjør dere ikke, understreket han. Samtidig advarte han partifeller mot en for tøff og personrettet tone i sosiale medier.