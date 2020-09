Høie: Russisk koronavaksine ikke omfattet av norsk avtale

Helseminister Bent Høie (H) sier at den russiske vaksinen som skal ha vist lovende resultater, ikke er omfattet av de norske avtalene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Ifølge resultater som er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Medical Journal, har to tester av den russiskutviklede vaksinen vist at alle deltakerne utviklet antistoffer og ingen utviklet alvorlige bivirkninger.

– Alle positive nyheter om vaksiner, er gode. Norges strategi for å få vaksine til den norske befolkningen går gjennom EU-samarbeidet. Der holder vi for tiden på med ni avtaler, men ingen av de ni omfatter den russiske vaksinen, sa helseministeren på regjeringens pressekonferanse fredag.

– Det er mange, rundt 170 hvis jeg ikke husker helt feil, ulike vaksineinitiativ i verden. Vi er ikke en del av alle, men av en portefølje som skal øke sannsynligheten for at vi lykkes, som vi gjør sammen med de andre europeiske landene.

Må bevise trygg effekt

Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet fortalte på pressekonferansen at den russiske vaksinen som har gått gjennom fase to, og antakeligvis er i fase tre, må ha bevist at den er trygg og har effekt.

– Den prøves nå ut i stor skala i liket med inntil 30 andre vaksinekandidater. Alle disse må ha vist underveis i sin utprøving at de er trygge og har potensial for god effekt. Så er det utprøvingen i stor skala som vil avgjøre om den blir godkjent som en vaksine, sa han.

– At den russiske slår inn her med positive data, er å forvente og veldig positivt, sa han videre.

Flere svakheter

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, peker på at det er flere svakheter ved studien av den russiske koronavaksinen, blant annet at den ikke er randomisert og at det ikke er brukt placebo.

– De har ingen bevis for at dette virker mot covid-19 eller beskytter mot koronavirus, sier han til TV 2.

Han understreker samtidig at vaksinen, ut fra resultatene som nå er publisert, ser ut til å ha relativt gode resultater når det gjelder immunitet.