Tente på kirker i sinne over at ingen ble straffet for koranbrenning

En 28 år gammel mann erkjente straffskyld og sa han hadde tent på Dombås kirke og Sel kirke i sinne over at ingen var blitt straffeforfulgt for koranbrenning.

Dombås kirke ble påført store ødeleggelser da den ble antent i februar i år. Onsdag erklærte en 28 år gammel mann seg skyldig etter tiltalen om grovt skadeverk. Foto: Astrid Kvam Helset / NTB scanpix

NTB

Slik så det ut på innsiden av Dombås kirke etter brannen natt 20. februar i år. Onsdag startet rettssaken mot en 28-åring som er tiltalt for å ha antent kirken. Foto: Simen Rudiløkken / NTB scanpix

Dombås kirke ble påført skader for 20 millioner kroner da den ble antent natt til 20. februar i år. En drøy måned senere ble Sel kirke forsøkt påtent, men brannen ble oppdaget av en vekter og ble slokket før bygningen ble påført vesentlige skader. En mann ble kort etter pågrepet og sitter nå tiltalt for grovt skadeverk.

Da rettssaken startet i Nord-Gudbrandsdal tingrett onsdag, erklærte 28-åringen seg skyldig etter tiltalen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Mannen er somalisk, men har opphold i Norge og har bodd på Dombås siden 2015.

Reagerte på koranbrenning

I retten forklarte mannen at han hadde tent på kirkene etter at han i oktober i fjor hadde sett på TV at ingen ble pågrepet etter at et eksemplar av koranen ble brent under en demonstrasjon i Kristiansand. En irakisk mann som reagerte på koronabrenningen, ble derimot pågrepet.

– Jeg ble veldig, veldig sint over at noen kunne tenne på koranen uten å bli straffet for det. Koranen betyr veldig mye for oss, sa tiltalte under sin forklaring ifølge GD.

Han la til at han respekterer andres religion og at han reagerer når noen tråkker på hans, skriver NRK. Han fulgte saken, men da ingen ble rettslig forfulgt etter brannen, bestemte han seg i desember for å tenne på Dombås kirke og kirken ved Selsverket ved Otta.

Han kjøpte tennvæske, men ventet i hele to måneder før han oppsøkte Dombås kirke og tente på. Da hadde han først helt den brennbare væsken inn i et vindu han knuste.

Angrer

I tiltalen mot mannen er det lagt vekt på at den brente kirken var av betydelig historisk, nasjonal eller religiøs verdi, og at handlingen førte til svært omfattende ødeleggelse av eiendom.

28-åringen ga uttrykk for at han flere ganger hadde tenkt å avbryte de planlagte handlingene og at han ikke fortalte om planene sine om kirkebrenning til noen andre. I ettertid uttrykker han anger for det han har gjort og håper på en rettferdig dom.

– Jeg har også bedt om unnskyldning, selv om jeg vet at dette ikke er godt nok. Men jeg kan ikke gjøre annet og vil nok en gang beklage, sa 28-åringen.

Det er satt av to dager til hovedforhandlingen som blir holdt på Otta.