Siste nytt om korona

Gotland ikke lenger godkjent

Nordmenn kan ikke lenger reise til noe sted i Sverige uten å gå i karantene ved hjemkomst. Smittesituasjonen på Gotland anses ikke lenger som tilfredsstillende.

Statsminister Erna Solberg (H) påpekte at beslutningen om å åpne for reiser til Gotland bygde på objektive kriterier som Folkehelseinstituttet har laget for hvilke regioner i Norden man kan reise til uten at man må i karantene.

– I praksis betyr det at nordmenn har kunnet reise fritt til Gotland i Sverige og alle andre land i Norden de siste to ukene. FHI kommer i dag med en oppdatert vurdering som viser at viser at smittesituasjonen på Gotland ikke lenger oppfyller kriteriene. Det betyr at alle reiser i Sverige medfører karantene ved retur til Norge, sa Solberg på pressekonferansen.