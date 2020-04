Hagens advokat: – Han sier at han ikke har noe med dette å gjøre

Tom Hagen nekter for å ha noe å gjøre med drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen, sier hans advokat Svein Holden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tom Hagens advokat Svein Holden ved politistasjonen på Lillestrøm. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa Svein Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Tom Hagen tirsdag ettermiddag.

Tom Hagen ble tirsdag morgen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen (68).

Hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018 og er fremdeles ikke funnet.

Holden ankom politihuset i Lillestrøm rundt klokken 13.15 tirsdag ettermiddag for å møte Hagen. Godt over en time senere kom han ut.

– Det er klart Hagen er preget av situasjonen. Det er det ingen tvil om. Han synes jo det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med, sier Holden.

Advokaten opplyser samtidig at Hagen skal i avhør senere tirsdag.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sier Holden.