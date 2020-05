Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 5. mai.

Norske kommuner kan tape opptil 20 milliarder på virusutbruddet

Beregninger fra kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS viser at norske kommuner kan tape opptil 20 milliarder kroner på koronautbruddet, skriver Klassekampen.

Beregningen er basert på at det fortsatt vil være strenge smitteverntiltak i to måneder til. Regjeringens krisetilskudd er på 4,9 milliarder.

SSB-forskere fikk munnkurv om alternativ koronastrategi

Fire forskere fra Statistisk sentralbyrå ble av ledelsen nektet å uttale seg offentlig om en alternativ analyse av koronautbruddet i Norge, skriver Klassekampen.

Analysen tilsa at det var bedre med kortvarige strenge tiltak for å spare liv og skåne økonomien heller enn en åpnere strategi. Konklusjonen i notatet, som var skrevet av de fire forskerne som privatpersoner, var motsatt av Helsedirektoratets anbefalinger.

Tok for lang tid å teste koronasyke på sykehjem

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier seg enig med kommuner som sier det tok for lang tid før pasienter på sykehjem ble testet for koronasmitte, skriver Aftenposten.

– Mange fremhever at én av grunnene til at Norge kanskje har et mindre antall som ble syke og smittet, var at vi prioriterte å teste helsepersonell. Vi er et av landene som testet flest, er tilsvaret fra helseminister Bent Høie (H)

Bolsonaro vil ikke legge fram testresultater

Brasils president Jair Bolsonaro nekter å legge fram resultatene fra de to koronatestene han hevder å ha tatt.

En føderal dommer har gitt presidenten fem dager fra lørdag til å legge fram testresultatene. Bolsonaro nekter, og viser til medisinske personvernshensyn.

Tesla-aksjen tar seg opp igjen

Tesla-aksjen gikk mandag opp 8 prosent, og endte på drøye 761 dollar.

Dermed er mye av nedgangen, som kom fredag etter at grunnlegger Elon Musk tvitret at aksjeprisen i hans øyne var for høy, hentet inn igjen.

Mandag kveld hadde Tesla en markedsverdi på 141,1 dollar, ifølge Reuters.