BYKLE: Hovden alpinsenter opplyste på sine facebook-sider tirsdag at de er i gang med prosjekteringen av det nye området i alpinanlegget.

– Vi har sett at det er store muligheter for god skikjøring i denne fjellsiden. Nå har vi tegnet og skal få dette ordentlig på plass. Vi er godt i gang med prosjekteringen, sier Sture Bodahl-Pilegård, daglig leder ved Hovden alpinsenter, til Fædrelandsvennen.

Binder sammen anlegget

Anlegget skal ligge rett over Vestheisen familiepark, et område som skal få rundt 100 leiligheter.

Hovden Alpin Utvikling

– I forbindelse med eiendomsprosjektet så vi på mulighetene for å åpne opp fjellsiden. Vi ønsker at de som bor her skal ha gode muligheter for skikjøring, og det er det som er utgangspunktet for tegningene. Våre ambisjoner er at det skal bli slik til slutt, sier Bodahl-Pilegård.

Området får fire nye skibakker samt ett t-trekk. I tillegg vil det komme en transportløype over til Breive-siden.

– Vi ville ha en mulighet til å gå over til Breive på grunn av vindforholdene. Det er ikke en hemmelighet at det blåser godt på toppen, og vi har flere ganger busset folk til de andre delene av anlegget, sier Roger Sørli, daglig leder ved Hovden alpin utvikling.

– Det har også vært et ønske å utnytte området bedre, ved å spre folk rundt i anlegget. Vi opplever vekst, og vet at vi får flere kunder med leilighetsutbyggingen, legger han til.

Roald Ankersen

Opp mot 20 millioner

Den nye alpinsatsingen har en prislapp på mellom 15 og 20 millioner kroner. Etter planen skal alt være ferdig til jul 2021.

– Vi er i gang med søknadsprosessene opp mot kommunen og andre etater. Leilighetsutbyggingen i området er godt i gang, og vi har selvfølgelig stor tro på at vi får dette til, forteller Bodahl-Pilegård.

Etter at nyheten ble lansert tirsdag ettermiddag, har skisentersjefen fått mange tilbakemeldinger.

– Det er gledelig å se at vi har truffet blink på området. Vi har fått mange spørsmål og gode tilbakemeldinger fra folk i alpinmiljøet. Dette blir et spennende område, både for frikjøring og løypekjøring, sier han.

De nye løypene vil ha samme åpningstider som hovedheisen, sju dager i uka.

Hovden Alpin Utvikling

Flere byggetrinn

Første byggetrinn av leilighetene på Vestheisen familiepark er godt i gang, og flere beboere har allerede flyttet inn. Sørli mener den nye alpindelen vil styrke området.

– Hele konseptet med Vestheisen er at det skal være et anlegg som tilbyr alt. Vi har fått mange henvendelser etter at vi slapp nyheten om de nye bakkene. Selv har vi valgt å beholde noen av leilighetene som vi skal leie ut, slik at vi har grunnlag for drift, sier Sørli og fortsetter:

– Flere av dem som har kjøpt leilighet ønsker også å leie den ut via oss, og det skal vi være behjelpelige med. Vi ønsker jo at leilighetene skal bli brukt hele året.

Neste byggetrinn starter sommeren 2020.

– Det blir veldig spennende framover. Vi regner med at hele anlegget er ferdig utbygd innen to til tre år, sier Sørli.

– Overraskende

Eiendomsmegler Svenn Kvannes i Exbo sier til Fædrelandsvennen at det andre byggetrinnet ble lagt ut tirsdag ettermiddag.

– Hittil har over 100 personer sett annonsene. Det går nok noen dager før de virkelige interessentene begynner å ringe. Det erfarte vi sist, sier Kvannes.

Han sier det gledelig, men også overraskende at interessen er stor.

– Overraskende fordi det har vært mange prosjekter i området. I en tid der andre prosjekter stoppet opp, opplevde vi stor pågang. Det første byggetrinnet gikk veldig fort, og det er bare noen få leiligheter som ikke er solgt av disse, sier eiendomsmegleren her.

Kjartan Bjelland

Positiv ordfører

Hovden er en reiselivsdestinasjon, og ordfører Jon Rolf Næss (Ap) i Bykle kommune er opptatt av utvikling.

– Vi er en kommune med 958 innbyggere, og er det stedet i landet med størst forskjeller på høy- og lavsesong. I høysesongen er det mellom 15.000 og 20.000 mennesker her. Det er krevende for håndverkere og de som driver detaljhandel, så det er viktig med utvikling. Vi må skape arbeidsplasser og fremstå som attraktive, sier Næss.

Han er kjent med alpinanleggets nye planer.

– Det virker spennende. De er kjent med reguleringsplanene og hva som er mulig, og jeg regner med at de følger kommunens regelverk. Det er hyggelig at de ønsker å videreutvikle det de har, sier ordføreren.