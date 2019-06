SSB tegner et dystrere bilde for vekstutsiktene i norsk økonomi

– Vi har tydelig nedjustert våre prognoser, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Torsdag presenterte Statistisk sentralbyrå sin analyse om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

SSB spår at den internasjonale oppgangskonjunkturen er over for denne gang, og at handelskonflikten mellom Kina og USA blir ytterligere opptrappet. Samtidig er norsk økonomi inne i en moderat og bredt basert konjunkturoppgang, drevet av høye olje- og industriinvesteringer.

– Nå går det bra, men fremover, med svakere internasjonale vekstutsikter, ligger det an til at investeringsbildet her hjemme blir mer labert og legger en demper for veksten, sier von Brasch.

Merkes ikke på kort sikt

Ifølge SSB vil lønnsveksten ta seg opp til rundt 3,5 prosent i 2022, flere vil komme seg inn på arbeidsmarkedet, og arbeidsledigheten vil holde seg stabilt lav de neste årene. Dette gjør at inntektene går opp, noe som bidrar til å øke etterspørselen og gjør at konsumet tar seg litt opp.

Dermed vil ikke nordmenn flest merke noe til den internasjonale konjunkturnedgangen med det første.

– Men på lengre sikt vil effektene bli klarere, særlig hos bedriftene som leverer og eksporterer til det internasjonale markedet. Det vil merkes, men dette er veldig sammensatt, sier von Brasch.

La fram skrekkscenario

SSB la også fram et scenario over hva slags virkninger en ytterligere økning i tollsatser mellom USA, Kina og andre land, vil få for Norge.

– I et scenario hvor verdensøkonomien går i enda brattere utforbakke vil det påvirke norsk økonomi og kunne sende oss inn i en nedgangskonjunktur, sier SSB-forskeren.

I en slik situasjon tror SSB at lavere internasjonal etterspørsel og produsentpriser vil redusere norsk eksport.

Det vil igjen vil forplante seg til arbeidsmarkedet og føre til lavere sysselsetting, lavere konsum, redusert formue hos husholdningene og lavere boligpriser.

Hever renta tre ganger

Selv med økt internasjonal uro og redusert markedsvekst, ligger det an til at rentene i Norge vil øke framover.

Den første rentehevingen ventes å komme nå i juni, og det vil komme ytterligere én renteheving i år, ifølge konjunkturrapporten. Renten på rammelån vil innen 2022 ha steget til 3,6 prosent i 2022, spår SSB.

Bakgrunnen er at mange områder i norsk økonomi, som boligmarkedet, arbeidsmarkedet og aktivitetsutviklingen, er i større balanse, ifølge økonomene.

– Når vi sammenholder dette med at renten er unormalt lav, så henger ikke det helt sammen. Så da må Norges Bank heve renten til et mer normalt nivå, sier von Brasch.

I tillegg er inflasjonen høyere enn Norges Banks inflasjonsmål, og renta brukes som et verktøy for å få inflasjonen på 2,9 prosent ned mot 2 prosent.

Norges Bank valgte i mai å holde styringsrenta uendret på 1 prosent, men varslet at de trolig vil sette den opp i juni.