Dette skjedde natt til tirsdag

Sju personer evakuert etter jordras i Narvik

Sju personer er evakuert i Beisfjord i Narvik etter at det gikk et jordras mandag kveld. Det er også meldt om ras i Ballangen. Beisfjordveien går langs fjorden, inn fra E6.

Raset har gått over en kommunal vei og er rundt halvannen meter høyt og rundt 40 meter bredt. Det er ifølge politiet ingen hus eller hytter i traseen raset har tatt. Veien er stengt, og politiet oppfordrer folk i området om å trekke seg ut.

Mann i 20-årene slo seg ut av arresten

En mann i politiets arrest i Skien fikk kuttskader da han natt til tirsdag klarte å slå seg ut med hendene gjennom glassbyggerstein og vindu og rømte. Sørøst politidistrikt meldte om den uvanlige rømningen som skjedde klokka 2.34, der mannen i 20-årene klarte å slå ut glassbyggerstein i celleveggen og stikke av.

Etter en snau halvtime ble mannen pågrepet 200–300 meter i nærheten.

Twitter: Kina brukte falske kontoer

Twitter har avdekket over 930 falske Twitter-kontoer som kan spores til kinesiske myndigheter, opplyste det sosiale mediet mandag. Videre har Twitter sperret over 200.000 kontoer selskapet mistenker er koblet til kinesiske myndigheter og en kampanje rettet mot demonstrasjonene i Hongkong.

Også Facebook har slettet sju sider, tre grupper og fem profiler som de har sporet til det kinesiske fastlandet og som har vært rettet mot demonstrasjonene, opplyser selskapets sikkerhetssjef. Rundt 15.500 kontoer fulgte minst én av sidene.

USA advarer Hellas

USA oppfordrer Hellas til å ikke bistå det iranske tankskipet Adrian Darya-1, som har satt kurs mot Kalamata i Hellas. En embetsmann i utenriksdepartementet, som uttaler seg anonymt, sier at de har advart Hellas, skriver Reuters.

USA mener bistand til oljetankeren kan ses på som å støtte en terrororganisasjon, fordi oljetankeren jobber på vegne av Revolusjonsgarden.

Epstein signerte testament

To dager før milliardæren Jeffrey Epstein tok sitt eget liv, signerte han testamentet sitt som viser at han var god for 577 millioner dollar.

Det 21 sider lange dokumentet ble levert i en domstol på Jomfruøyene, skriver New York Post.