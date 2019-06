Mann antatt omkommet etter å ha falt over bord fra passasjerferge

HRS fikk melding om hendelsen klokken 0.30 natt til lørdag.

– Vi har nå vurdert det slik at vi avslutter redningsaksjonen og endrer status til søk etter antatt omkommet. Det er det politiet i Agder som vil organisere. Muligheten for overlevelse viser seg på dette tidspunktet å være for lav, sier redningsleder Eirik Walle i HRS Sør-Norge til NTB klokken 5.48.

Nødetatene iverksatte en omfattende redningsaksjon da meldingen om hendelsen kom. Ifølge VG snudde båten umiddelbart, og det ble sendt ut nødmelding via radio til andre fartøy i området. Det ble sendt redningshelikopter fra Sola, i tillegg til redningsskøyte fra Mandal og Farsund. Samtidig bisto Kystvaktskipet Nornen.

Temperaturen i vannet var rundt 14 grader. Redningsforholdene var gode de første timene etter hendelsen, sa Walle. Redningsmannskaper beregnet derfor et søksområde de kunne samle sine ressurser rundt.

– Vi søker så lenge det er håp, sa Walle ved 3-tiden.

Hendelsen skjedde rundt 11 nautiske mil utenfor kysten av Mandal. Fergen skulle fra Hirtshals til Bergen via Stavanger. Omstendighetene rundt fallet er foreløpig uklart. Fergen har fått grønt lys til å fortsette til Stavanger.