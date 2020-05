Her kan du lese de fulle svarene fra Gro Harlem Brundtland til Aftenposten:

– Hvordan var responsen fra Norge og andre land da rapporten deres ble lagt frem i fjor høst?

– Rapporten «A World at Risk» ble lagt frem i New York rett forut for FNs generalforsamling sist september og fikk bred internasjonal dekning i dagene og ukene som fulgte, også her i Norge.

Hvordan oppfølgingen av våre sterke advarsler og våre råd om betydelig opptrapping av beredskapen har vært, er det vanskelig å mene noe om før vi får gjennomført vår årsanalyse mot slutten av dette året.

Likevel, covid-19 har jo nå absolutt demonstrert for all verden hvor dårlig forberedt verden var, og hvor avgjørende det vil være at vi agerer helt annerledes i lys av disse tunge erfaringene. En pandemi rammer hele samfunnet og en hel verden med omfattende økonomiske og sosiale konsekvenser.

– Så sent som på sikkerhetskonferansen i februar kom du med advarsler. Hvordan opplevde du at budskapet ble mottatt både da og ved lignende anledninger tidligere?

– Ja, under München-konferansen var mange ledere samlet, og trusselen om alvorlig spredning var allerede en stor bekymring i alle land. Nå gjaldt det å reagere raskt og effektivt med nødvendige tiltak, uansett hvilket beredskapsnivå hvert enkelt land hadde å stille opp med.

– Potensialet for spredning av virus har endret seg mye de siste tiårene. Hvordan vil du si at beredskapsnivået har utviklet seg i samme periode?

– Ja, globaliseringen, reisemønsteret, vareproduksjonen og verdenshandelen har skapt store endringer i dette århundret. Det har økt risikoen for spredning av sykdom og et virus som vi ser denne gangen.

Etter erfaringene med sars i 2003 ble en del prosesser gjennomført, blant annet ble «De Internasjonale Helsereguleringene» reforhandlet og styrket. De gir landene en rekke viktige forpliktelser om informasjon, samarbeid og beredskap.

Deretter kom mers i 2010 og H1N1 i 2014. Begge bidro til økende oppmerksomhet, men likevel ikke i tilstrekkelig grad til å være skikkelig forberedt neste gang.

Etter Ebola ble det så igjen mer omfattende globale analyser. FN Panel og mange land skjerpet sine egne opplegg for beredskap og håndtering. Vårt globale styre, «Global Preparedness Monitoring Board» nedsatt av WHO og Verdensbanken i samarbeid, er en del av dette.

– Har du noen teorier om hvorfor slike trusler gjerne ikke tas tilstrekkelig på alvor før krisen faktisk inntreffer?

– Det er så altfor lett å se på de akutte og nærliggende problemene og slik «glemme» eller iallfall utsette selv forpliktende avtaler og planer av mer langsiktig art og betydning.

– Når denne krisen er tilbakelagt: Tror du verden faktisk vil lære og forandres? Hva kan tidligere pandemier og lignende kriser fortelle oss om dette?

– Nå bør vi alle ha lært, etter sars, mers, zika, ebola og covid-19, at trusselen om en altomfattende pandemi ikke bare er en luftspeiling som aldri vil inntreffe. Det er over 100 år siden spanskesyken som rammet verden og økonomien så brutalt. Det har nok gjort at mange ikke har hatt forestillingsevne om at noe slikt kunne skje i vår moderne tid.