Frivillig slår alarm: – Norske myndigheter må på banen i flyktningtransporten

Maskineriet som frakter ukrainske flyktninger til Norge, er bygd opp på en masse små, private initiativer og frivillighet. Nå slår én av dem alarm.

Jan Helge Vassbø leder en ny gruppe ut av togstasjonen i Krakow og om bord på en buss. Han anslår at han har vært med på å sende 500 flyktninger til de nordiske landene. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Dette er ikke bra. Her kan hvem som helst komme og hente folk, sier Jan Helge Vassbø fra Sandnes til NTB.

Han står midt i et mylder på togstasjonen i Krakow i Polen. Hit kommer daglig tusenvis av mennesker som har flyktet fra krigsrammede Ukraina og over til Polen. Mange av dem er helt utslitt etter flere dager på flukt. Det samme skjer i Warszawa og de andre storbyene i Polen.

– De siste dagene har jeg vært her på stasjonen. Det har vært sånn som nå. Fullstendig kaos. Folk sover på bakken, på gulvet, inne på togstasjonen. De frivillige gjør en kjempeinnsats, men vi opplever at det er liten hjelp å få fra både norske og polske myndigheter, sier Vassbø.

Norske Jan Helge Vassbø er på togstasjonen i Krakow for å hjelpe flyktninger som vil til Norge. På plakaten har står med står det “Danmark, Sverige og Norge, gratis transport for flyktninger”.

– Flom gjennom hageslange

Telefonen hans ringer hele tiden med beskjeder om busser som er på vei fra Norden, og på alle kanter står ukrainske flyktninger med spørsmål om transport videre. Vassbø kan ikke hjelpe alle.

– Det som skjer nå, er som å presse en flom gjennom en hageslange, og det går ikke. Det stopper opp i Polen. Jeg synes norske myndigheter må på banen for å bidra, sier han.

NTB har de siste dagene snakket med en rekke aktører som organiserer transport av flyktninger fra Polen til Norge. Gjennomgående for alle er at de er løst organiserte, private initiativer, som har blitt til i løpet av kort tid.

Før noen går på bussen, sjekker Jan Helge Vassbø og de andre frivillige at alle har med seg de riktige reisedokumentene. Mange av flyktningene fra Ukraina blir sendt videre til togstasjonen i Krakow, for så å komme seg videre til andre byer i Polen eller ut til andre land. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Fullstendig på trynet

Vassbø anslår at han selv har vært med på å sende rundt 500 flyktninger til Norden de siste dagene. Fredag fylte han blant annet opp turnébussen til hardrockbandet Skambankt fra Jæren med flyktninger, og på kvelden sendte han av gårde en buss til Sverige.

– Problemet er ikke å få de inn til landet, men problemet er å få de til landet trygt, og til rett plass. Det er det feil at frivillige skal drive med.

Vassbøs engasjement startet i Stavanger etter en demonstrasjon mot krigen, hvor han ble kjent med noen ukrainere. Noen dager senere var han selv med på å få to busser med flyktninger fra grensen til Norge.

– Vi er private, enkle mennesker som frivillige gjør dette. Vi har vært i stand til å få til dette på kort varsel. Men det holder ikke lenger. Det holder ikke. Det er fullstendig på trynet, sier Vassbø.

– Send busser!

Rent konkret mener han at norske myndigheter burde hjelpe til med å frakte flyktninger til Norge.

– Helt ærlig mener jeg at UDI og den norske regjeringen bør booke 50 busser, få dem sendt ned til grenseområdene og til Warszawa og Krakow, og få ut folk. Og send gjerne ned fly også, for det er gjerne folk som er funksjonshemmede og gamle, som kanskje har tungt for å reise så langt med buss.

– Men hvorfor er det norske myndigheters sin oppgave å komme ned hit og hente flyktninger?

– Fordi dette er et ansvar hele Europa må ta sammen. Da kan man ikke forvente at Polen skal håndtere halvannen, to, tre millioner flyktninger alene.

Risiko for menneskehandel

Når flyktningtransporten er overlatt til frivillige, åpnes det også opp for useriøse aktører, påpeker Vassbø.

– Her er det risiko for menneskehandel, at folk som er useriøse, henter folk. De havner kanskje feil plasser, og det sitter polske og norske og danske myndigheter og har et delansvar for det nå. Når de ikke er her, så er de ansvarlig for menneskehandelen.

Han har selv støtt på folk som han var usikker på om man kunne stole på.

– Jeg har i alle fall et dokument fra den ukrainske ambassaden med mitt navn på, som bekrefter hvem jeg er og som går god for meg, sier Vassbø og viser fram dokumentet til NTB.

Stort hjelpeapparat

Aftenbladet har vært i kontakt med Per Thime som er journalist i Randaberg 24. Han har fulgt bussen til Ingvars Reiser fra Randaberg og kom frem til Krakow klokken 14.00 lørdag.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen på togstasjonen?

– Vi har vært her i et noen timer. Utenfor stasjonen er det relativt rolig. Det står det en rekke busser og venter på å ta med flyktninger. Jeg ser blant annet busser fra Danmark, Portugal og Tyskland, sier Thime som anslår at det blir fraktet bort et par hundre flyktninger i timen.

Togstasjonen i Krakow der flere frivillige og hjelpeorganisasjoner er til stede for å hjelpe flyktningene.

Inne på togstasjonen er det store mengder mennesker.

– Jeg vil anta at 80 prosent de som oppholder seg innendørs er flyktninger fra Ukraina. Det er unger, mødre og eldre. Noen ligger på madrasser, noen har soveposer og andre har plastsekker over seg.

– Det er imidlertid et stort hjelpeapparat på gang. Det er folk fra Røde Kors, det jeg antar er polske hjelpeorganisasjoner, ambulansepersonell og politi. Det deles ut mat og klær og utstyr til flyktningene. Det ser ut som akkurat det fungerer bra, sier han.

Han forteller at det er rigget til flere «sovesaler» inne på togstasjonen og at det er godt og varmt.

Her sover folk på togstasjonen i Krakow.

– Jeg har fått inntrykk av at noen av de som sover på togstasjonen har ligget her i flere dager, sier han.

– Hvem er det som blir igjen på stasjonen og ikke kommer med bussene?

– Det kan blant annet være folk som ikke har pass i orden, sier Thime.

Bussen han følger fra Ingvars reiser er i ferd med å fylles. Det er mange barn, og mange tårevåte øyne. Han syns det er sterke inntrykk.

– Nå venter vi på to busser som skal komme fra Lviv i Ukraina. De har med seg passasjerer som skal bli med bussen til Ingvars reiser tilbake til Norge, sier Per Thime.

Polen ber om hjelp

VG skriver lørdag at de to polske byene Krakow og Warszawa ikke lenger kan ta imot ukrainske flyktninger. Landets statlige grensevakttjeneste (SBGS) opplyser at det har kommet rundt 80.000 til 100.000 ukrainere til Krakow på to uker. Warszawa har på sin side allerede tatt imot 200.000 flyktninger. Nå ber hovedstaden Warszawas myndigheter om hjelp fra Europa.

Vassbø mener den norske regjeringen er altfor tilbakelent. Han reagerer på at de i stedet for å bidra selv, har advart mot privat flyktningtransport.

– Da synes jeg heller at man bør snu det andre veien og si at når de peker på de frivillige med én finger, så peker det tre fingre tilbake på norske myndigheter.