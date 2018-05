KrF vil endre sukkeravgiften

Det bekrefter partiets finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til VG.

– Vi ønsker å målrette avgiften bedre, hvor det blir lav avgift på vann tilsatt smak og brus med lavt sukkernivå og høy avgift på brus med høyt sukkerinnhold, sier Ropstad.

Han peker på at en slik differensiert avgift er innført i Storbritannia, Finland og i Irland.

– Vi er usikker på effektene og vil vektlegge at dette må konsekvensutredes. Irland er en øy uten grensehandel og ikke sammenlignbar. Problemet er det høye avgiftsnivået og at alle økninger over tid på ulike avgifter, samlet gir en heftig vridning til grensehandel, sier Petter Nome, administrerende direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Ikke godt for noen

I Sandefjord har Hval sjokoladefabrikk sett seg nødt til å permittere en tredel av staben på grunn av sukkeravgiften, opplyser fabrikksjef Rune Forsberg.

Omsetningen til sjokoladefabrikken i Vestfold har sunket med 23 prosent, skriver NRK.

– Nå har vi permittert 5 av 14 ansatte og tapt 1 million kroner siden nyttår. Dessuten har staten tapt 400.000 kroner i skatt. Det er ikke godt for noen, sier Forsberg til statskanalen.

– Dratt det for langt

Forsberg tror ikke vi spiser mindre sjokolade i Norge, men at vi handler der det er rimelig. Han mener avgiften må kuttes.

– Nå må politikerne forstå at de har dratt det for langt. I Finland sa ESA at de ikke kunne fortsette med slike diskriminerende avgifter og kuttet den. Det må gjøres her også, sier han.

Administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke er enig med Forsberg. Kårstein Løvaas (H) i næringskomiteen sier avgiften må gås grundig gjennom for å finne et mer rettferdig tiltak.