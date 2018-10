Færre kvinner får lungekreft

I 2017 registrerte Kreftregisteret totalt 1.509 tilfeller av lungekreft blant kvinner i Norge. Det er det laveste antallet lungekrefttilfeller på tre år, skriver Aftenposten.

I 2016 og 2015 fikk henholdsvis 1.526 og 1.530 lungekreft. Også antallet tilfeller per 100.000 kvinne har gått ned for tredje året på rad. For menn har kurvene flatet ut og til dels vist nedgang gjennom flere år.

Utviklingen er noe av det som gleder direktør Giske Ursin i Kreftregisteret aller mest i årsrapporten for 2017 , som ble lagt fram mandag.

– Kanskje har vi nådd toppen for lungekreft blant kvinner, sier hun til NTB.

– Nå ser det ut til at det stabiliserer seg også for dem som er tidlig i 60-årene, og det går faktisk litt nedover blant disse. Det eneste stedet vi ser en økning i lungekreft blant kvinner, er blant dem over 70 år, forteller direktøren.

Samtidig uttrykker hun bekymring over at lungekreft fortsatt er en veldig vanlig kreftform.

Få unge kvinner røyker

Tom K. Grimsrud, forsker og overlege i gruppe for etiologisk forskning ved Kreftregisteret, trekker fram at det nå kun er 1 prosent av kvinner i alderen 16–24 år som røyker daglig.

– Dette vil vi se resultater av om 50 år, sier han.

Hvis det ble slutt på all bruk av tobakk og alkohol fra og med 2017, ville vi ha fått 95.000 færre tobakksrelaterte krefttilfeller og 13.000 færre alkoholrelaterte krefttilfeller i 2045, poengterer Grimsrud. Tallene kommer fra de nordiske kreftregistrene.

– Det er så store tall at man nesten ikke klarer å fatte det, sier han.

– For dårlig tilbud

Ole Alexander Oppdalshei, assisterende direktør i Kreftforeningen, mener de som ønsker å slutte å røyke, får et for dårlig tilbud.

– Vi har gjort mye for å unngå at folk skal begynne å røyke. Men vi ser at mange av dem som røyker, ønsker å få hjelp til å slutte. Helt konkret har jeg tenkt at man burde kunne få erstatningsprodukter for nikotin gratis. Det bør også bli lettere å få kurs og tiltak lokalt i kommunen. For det er et kjempepotensial helsemessig, sier Oppdalshei.

– Det vil koste noe, men være ekstremt mye billigere enn å måtte behandle. Gevinsten for samfunnet vil være stor, legger han til.

I 2017 ble det registrert 33.564 nye kreftdiagnoser, og totalt lever det nå flere enn 270.000 personer i Norge som har eller har hatt kreft. Det viser tallene som Kreftregisteret la fram mandag.