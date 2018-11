Flere stortingspolitikere vil ikke innfri KrFs aborthåp

Det må bare fire borgerlige representanter til for å knuse Kristelig Folkepartis drøm om å endre abortloven på Stortinget, skrev Vårt Land onsdag. Fem representanter Klassekampen har snakket med sier alle nei til Erna Solbergs abortfrieri til KrF. Partiet mangler dermed flertall på Stortinget, skriver avisen.

Stortingsrepresentant Abid Raja sier ingen av Venstres representanter er fristilt til å stemme for endringene av abortlovens paragraf 2c. Han sier dagens abortlov skal ligge fast, men sier tvillingabort kan utredes og ses nærmere på.

Paragraf 2c åpner for senabort dersom det er fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom, som Downs syndrom. Solberg uttalte i oktober at hun mener Høyre bør gå inn for et forbud mot tvillingabort og inviterte KrF til forhandlinger om abortkrav.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen uttalte til Vårt Land onsdag at hun aldri kommer til å stemme for innskrenking av abortloven. Hun får støtte av partikollegene og stortingskollegene Morten Wold, Gisle Saudland, Roy Steffensen og Terje Halleland i Klassekampen.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har tidligere uttalt at han er glad for Solbergs utspill. Partiet ønsker å forby tvillingabort. Ropstad skriver i en SMS til Klassekampen at han ikke spekulerer mer i saken enn at dersom KrF går i regjering med Høyre, Venstre og Frp, så vil erklæringen følges opp.