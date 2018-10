Krigsveteranen Joachim Rønneberg er død

Rønneberg døde natt til søndag, opplyser familien til NRK.

Joachim Rønneberg var motstandsmann, og fra 1941 til 1945 var han medlem av Kompani Linge. Han er mest kjent for å ha ledet den berømte tungtvannsaksjonen på Vemork i februar 1943.

Aksjonen trekkes fram som en av de viktigste som ble utført under andre verdenskrig. Den hadde som mål å hindre tyskerne i å bruke tungtvannet som ble produsert på Hydros fabrikkanlegg på Rjukan til å utvikle en atombombe.

– Folk hadde krav på svar

På grunn av tungtvannsaksjonen og andre oppdrag for Kompani Linge fikk Rønneberg flere norske og utenlandske utmerkelser, blant annet Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med eikegren.

Etter krigen bodde han i hjembyen Ålesund, og han jobbet som journalist og redaksjonssjef i NRK Møre og Romsdal fram til 1987.

Rønneberg var lenge tilbakeholden med å snakke om hva han opplevde under krigen, og ikke før på 70-tallet bestemte han seg for å fortelle om krigsårene.

– Etter hvert kom jeg til at folk hadde krav på et svar. Det er viktig at vi alle kjenner til det som har skjedd. Da er det lettere å ta de riktige valgene i framtida. De som vokser opp i dag, må forstå at vi alltid må være villige til å kjempe for frihet og fred, uttalte han til NRK.

Solberg: En av de store heltene

Statsminister Erna Solberg (H) sier vi skal minnes Joachim Rønneberg som en av de store heltene i norsk krigshistorie.

– Rønneberg er kanskje den siste av de virkelig store motstandsfolkene som nå er gått bort. Han er et fantastisk symbol på det arbeidet som ble gjort, og han bidro også på et tidspunkt til å forhindre at tyskerne fikk muligheten til å utvikle en atombombe, sier Solberg til NTB.

Hun sier det er trist at Rønneberg er død, men legger til at han har levd et langt og rikt liv.

– Etter krigen har Rønneberg også bidratt med mye kunnskap om krigen. Hans fortellinger i ettertid står det også stor respekt av. Han er en av de store heltene, sier statsministeren.

Dersom familien ønsker det, vil Rønneberg få en begravelse på statens bekostning, opplyser Solberg.

Bakke-Jensen: – Han gikk foran

– Joachim Rønneberg gikk foran og tok opp kampen for det vi er, og det vi tror på, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

I 2015 mottok Rønneberg Forsvarets hederskors for sin innsats for å formidle krigshistorie til forsvarspersonell og Norges befolkning, blant annet ved å opplyse barn og unge om farene med krig.

– Han hadde en sentral rolle som tidsvitne og gjorde et viktig informasjonsarbeid i tiden etter andre verdenskrig, sier forsvarsministeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok til Twitter for å vise respekt for krigsveteranen.

«Lyser fred over Joachim Rønnebergs minne. Ledet tungtvannsaksjonen i Vemork i 1943. Stort mot. Formidlet erfaringer og verdier til nye generasjoner», skriver han.