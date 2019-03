Elden mener PST brøt loven da de avhørte Waras samboer

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10. mars. Torsdag ble hun pågrepet og avhørt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Wara har bedt Elden om å være samboer Bertheussens forsvarer.

Hevdet sin uskyld

Til nettavisen aldrimer.no sier Elden at Bertheussen hevdet sin uskyld da hun ble pågrepet og derfor sa at hun ikke trengte advokat.

«PST arresterte henne og tok henne til avhør. Hun sa – ifølge politiet – at hun ikke trengte advokat i og med at hun ikke hadde gjort noe galt. Politiet gjennomførte da avhør selv om deres premiss var at det var sannsynlig at hun hadde gjort noe galt», skriver han til avisa.

Verken Elden eller Tor Mikkel Wara fikk kontakt med Bertheussen før PSTs avhør var over, og ifølge Elden fikk hun først etter avhøret vite at samboeren hadde vært i kontakt med advokat for henne dersom hun ønsket bistand.

PST ønsker ikke kommentere

Det mener Elden strider med loven og grunnleggende menneskerettigheter, og påpeker at påtaleinstruksen sier at politiet – selv der siktede tror han ikke trenger advokat – skal sørge for at dette blir oppnevnt i vanskelige saker.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier til NTB fredag morgen at PST ikke ønsker å kommentere uttalelsene fra Elden.