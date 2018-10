Iselin Nybø vil holde tilbake 15 prosent av studiestipendet

Det kommer fram i det nye forslaget til statsbudsjett for 2019.

– Vi foreslår en endring i hvordan studielånet blir gjort om til stipend, for å motivere flere til å fullføre graden sin. Å bli ferdig med utdanningen er viktig både for personlig økonomi og for samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Jeg er bekymret over at så mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad. Regjeringen ønsker at flere studenter skal fullføre utdanningsløpet sitt, og vil samtidig fortsette å øke kvaliteten i høyere utdanning, sier hun.

Det vil fremdeles være slik at totalt 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend, men med den nye ordningen kan 25 prosent bli gjort om til stipend på grunnlag av studiepoeng, mens studenten må fullføre graden for å få omgjort de siste 15 prosentene.

Nybø vil samtidig gi en ekstra uke med stipend til heltidsstudentene. Med den ekstra uken med stipend vil studentene få støtte i ti måneder og tre uker av året. Det gir en ekstrautgift på statsbudsjettet på 165 millioner kroner.

Økningen er et ledd i målet om elleve måneders studiestøtte som Venstre fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene i 2015.

Regjeringen fortsetter også satsingen på bygging av studentboliger, og viderefører den årlige byggingen av 2.200 hybler.