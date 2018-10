Janne Jemtlands ektemann tiltalt for drap

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter skriver i tiltalen at Jemtland ble skutt i pannen med en pistol om lag klokken 2.15 natt til 29. desember i fjor.

– Skuddskaden var dødelig og førte til umiddelbar bevisstløshet. Kort tid etter senket han hustruen ned i vann slik at hun døde av drukning, står det i tiltalen.

Det opplyses at tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Ektemannen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 275, som er drap. Strafferammen er på mellom 8 og 21 års fengsel.

Omfattende etterforskning

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) forsvant etter en fest 28. desember i fjor. Hennes ektemann ble pågrepet og siktet for drap 12. januar. Dagen etter ble Jemtland funnet død på bunnen av Glomma i Våler kommune i Hedmark.

Den drapstiltalte ektemannen knyttet seg tidlig til «situasjonen» i avhørene med politiet, og forklarte at skuddet som traff Jemtland, gikk av ved et uhell.

Ektemannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet og sitter nå i Ullersmo fengsel.

I begynnelsen av september ble det kjent at politiet hadde avsluttet etterforskningen av saken og sendt den over til statsadvokaten i Hedmark og Oppland for påtaleavgjørelse.

– Det er foretatt en omfattende etterforskning i denne saken, og tiltalen vi har tatt ut, bygger på den samlede vurderingen av bevisene. Vår vurdering av bevisene har ledet til at vi mener han har handlet slik det er beskrevet i tiltalen, sier statsadvokat Iris Storås til NTB.

– Vår jobb har vært å gjennomgå bevismaterialet som foreligger gjennom avhør av tiltalte, vitner og de tekniske bevisene, og på den måten danne oss en oppfatning av hva som har skjedd, sier hun.

Mobiltelefonen ikke funnet

Politiet har ennå ikke funnet Janne Jemtlands mobiltelefon.

– At mobiltelefonen ikke er funnet, har den betydningen at man ikke kjenner informasjonen som lå på den, men etter vår mening er det ikke avgjørende for saken at den ikke er funnet, sier Storås.

Hun ønsker foreløpig ikke å si noe om hvor lang fengselsstraff statsadvokaten vil be om for den tiltalte ektemannen.

Erkjenner ikke straffskyld

Ektemannens forsvarer Ida Andenæs bekrefter at de har mottatt tiltalen.

– Det jeg kan si, er at han ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, men jeg vil ikke gå konkret inn på forklaringen på hvorfor han er uenig. Det er noe vi vil komme tilbake til i retten, sier Andenæs.

Saken blir nå oversendt Hedmarken tingrett for berammelse. Det forventes at hovedforhandlingen påbegynnes i tråd med forhåndsberammingen 12. november 2018, skriver Storås.