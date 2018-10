Elden bor på hemmelig adresse grunnet trusler

Truslene kom både på SMS, mail og telefon, sier advokaten i et lengre intervju med Nettavisen.

– Dette har sammenheng med trusselsituasjonen for noen år tilbake. Å ha skjermet adresse er av forebyggende karakter. Hvis noen skal ha tak i meg får de henvende seg til meg direkte, eller kontakte meg på kontoret. Ikke oppsøke mitt private hjem som de ikke har noe med, sier 51-åringen.

I 2005 ble en mann dømt til fem års fengsel, derav to år betinget, for trusler mot Elden og andre personer.

Mannen var en tidligere klient av Elden, og har ifølge advokaten fortsatt å sjikanere advokaten i sosiale medier. 51-åringen sier han fortsatt mottar trusler, spesielt fra «standardguttene på høyresiden» når han har forsvart en islamist i retten.

– At det er ubehagelig får så være, men når det går på familie har jeg en veldig klar grense. Det holder seg til verbale trusler. Jeg synes det er greit at det ikke blir noe mer. Men jobben min har ført til konsekvenser. Jeg måtte flytte fra min forrige bolig. Truslene var den overveiende årsaken til at jeg måtte selge vår tidligere bolig, sier advokaten.