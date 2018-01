Unge Høyres tidligere generalsekretær sier han varslet moderpartiet

Christopher Wand, som var generalsekretær i Unge Høyre i 2014, opplyser til VG at han har jobbet med å rekonstruere hva som skjedde etter at han ble varslet om en alvorlig episode i 2014.

– Jeg er helt sikker på at jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre om varselet muntlig, ansikt til ansikt på hans kontor. Dette gjorde jeg alltid når vanskelige saker kom på mitt bord. Det er dessuten også i henhold til varslingsrutinene i Unge Høyre som jeg var med på å lage, skriver han i en epost til VG.

På dette tidspunktet var Lars Arne Ryssdal generalsekretær i Høyre.

– Jeg sier verken mer eller mindre enn at jeg tar Christophers forståelse til orientering, sier han.

Også NRK omtaler saken. På direkte spørsmål om han fikk saker om Unge Høyres tidligere leder Kristian Tonning Riise på sitt bord, svarer Ryssdal:

– Nei. Det er jeg lei for av hensyn til dem som er implisert i de sakene som nå rulles opp.

Også overfor NRK står Wand fast på at han tok opp saken med moderpartiets generalsekretær.

Ryssdal erkjenner overfor VG at Høyre sviktet i å ivareta ofrene og sier han er svært lei seg når han nå i ettertid ser sakene og omfanget av dem.

– Det sentrale for meg er at det ikke resulterte i at jeg tok de grepene jeg skulle. Det var mitt ansvar å følge opp varslene, legger Ryssdal til.