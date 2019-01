Mannen ble 12. juni i fjor anmeldt og pågrepet for overgrepet han nå er tiltalt for. Det var et av barna i barnehagen som hadde reagert på handlinger mannen hadde begått og som fortalte dette til sine foresatt, skriver NRK.

Statsadvokat Arvid Malde har tatt ut en tiltale som går ut på at mannen har brutt straffelovens paragraf 299 som beskriver voldtekt av barn under 14 år.

Etterforskningen av mannen avdekket også at han hadde tilgang til bilder som framstiller seksuelle overgrep mot barn.

Den tiltalte mannen har vært suspendert fra stillingen i barnehagen mens saken har vært under etterforskning. Han er ikke tidligere straffedømt.