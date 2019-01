Prologvinner Klæbo dropper 15-kilometeren

Erik Valnes fulgte nærmest Klæbo. Mellom Klæbo og Valnes skilte det ikke mer enn 11/100 sekund. Russiske Aleksandr Bolsjunov ble nummer tre, mens Pål Golberg sto for den fjerde beste tiden.

Samtlige åtte norske løpere plasserte seg blant de 20 beste og er klare for utslagsrundene senere lørdag.

Pål Trøan Aune ble nummer sju, mens sprintlandslagsløperne Eirik Brandsdal og Sondre Turvoll Fossli endte på 10.- og 11.-plass.

Sindre Bjørnestad Skar og Mattis Stenshagen ble henholdsvis nummer 15 og 20.

– Det var en prolog som vi er meget godt fornøyd med. Helt topp. Det var gode prestasjoner av alle, sa sprintlandslagstrener Arild Monsen til NTB.

Klæbo synes å ha klart seg godt gjennom pausen etter Tour de Ski.

– Jeg synes det virket bra. Selv mener han at det kostet en del. Han synes ikke at det var helt rått, men det var bra. Han vant prologen, sa Monsen.

Landslagstreneren kunne også fortelle at det blir med ett løp for Klæbo i Otepää. Det blir ingen 15 kilometer på ham søndag.

– Det holder med ett løp denne helgen, bare to uker etter Tour de Ski. To løp blir for mye, sa Monsen til NTB og VG.

Klæbo var forhåndskvalifisert til 15-kilometeren som leder av den totale verdenscupen.