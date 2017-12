Solberg usikker på om regjeringsforhandlingene lykkes

– Over nyåret skal regjeringen i gang med samtaler med Venstre for å se om Venstre skal inn i regjering eller ikke. Det er resultatet av å ha pratet godt sammen så langt, sa Solberg under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse.

– Men om vi i det hele tatt kommer i havn, vet vi ikke. Det gjenstår å se. Det er mange store og vanskelige saker som står foran oss, tilføyde statsministeren og slo fast at partiene uansett utfall vil fortsette å prate godt sammen

– Og døren til KrF vil stå åpen, sa Solberg.