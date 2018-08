Felleskjøpet Agri tilbakekaller varianter av kjæledyrsfôr

Felleskjøpet Agri stopper derfor salget og tilbakekaller flere varianter av kjæledyrsfôr produsert i en avgrenset periode. Dette opplyser de om på egne nettsider.

Produktene som tilbakekalles er:

Appetitt

Appetitt Puppy Medium, 12 kg med «Best før: 10.07.2019»

Appetitt Puppy Large, 12 kg med «Best før: 10.07.2019»

Appetitt Puppy Small, 3 kg med «Best før: 12.07.2019»

Appetitt Sensitive Small, 3 kg med «Best før: 12.07.2019»

Appetitt Light, 12 kg med «Best før: 12.07.2019»

Appetitt Skin & Coat, 12 kg med «Best før: 12.07.2019»

Appetitt Maintenance Medium, 12 kg med «Best før: 17.07.2019»

Matmons

Matmons Voksen m/Kylling, 3 kg med «Best før:» 9. og 10.07.2019

Matmons Voksen m/Kylling, 10 kg med «Best før: 18.07.2019»

Matmons Voksen m/Fisk, 3 kg med «Best før: 27.07.2019»

Labb

Labb Voksen Små Pell, 6 kg med «Best før: 11.07.2019»

Labb Voksen, 15 kg med følgende «Best før:»- datoer:

10.07.2019

12.07.2019

13.07.2019

17.07.2019

18.07.2019

24.07.2019

Labb Sensitiv u/Hvete, 15 kg med «Best før:» 17.07.2019 og 01.08.2019

OBS: Labb-variantene i listen gjelder ikke for Felleskjøpet Rogaland Agder. Deres produksjon gjøres ved en annen fabrikk.

I produktene listet opp over er det oppdaget et forhøyet magnesium-nivå. Dette nivået overskrider ikke norsk lovverk, og er ikke til fare for dyrs liv, men det kan gi helseproblemer ved langvarig fôring på produktene med feil.

Symptomer som kan oppstå ved fôring av produktene med forhøyet magnesiumnivå er akutt diaré hos hund og katt. Dyra kan også bli slappe og sløve. Reaksjoner som kan oppstå etter lang tids bruk er løs avføring over tid og belastning på nyrer og urinveier med større fare for urinstein, spesielt hos katt.