Kongeparet tilbake i sitt påskeparadis, men tradisjonelt skirenn er avlyst i år

Etter to år er det endelig påske i Sikkilsdalen igjen for kong Harald og dronning Sonja. I år kun med selskap av minner fra tidligere påskerenn og -gjester.

Påsken 2007 briljerte dronning Sonja ned slalåmløypa under det tradisjonelle påskeskirennet ved Sikkilsdalseter påskeaften mens kong Harald (i grønn jakke) fulgte med fra sidelinjen. Foto: Erlend Aas / NTB

NTB-Mette Estep

Prinsehytta, kongefamiliens private eiendom siden 1924, ligger i Sikkilsdalen i Jotunheimen, en sidedal til Gudbrandsdalen opp fra Vinstra. For å komme dit pleier de å ta tog til Vinstra og beltebil videre. Kongeparet har ved en rekke anledninger påpekt hvilken perle Prinsehytta er og at tradisjonene der betyr mye.

– Sikkilsdalen er veldig viktig for oss. Der trekker vi oss tilbake, sa konge Harald til pressen under statsbesøket i Chile i 2019. Da var det ikke lenge til påske, og han og dronning Sonja skulle på hytta.

Den norske kongefamilien på påskeferie i 1950 i Sikkilsdalen på Prinsehytta som ble skjenket kronprins Olav i 1924. Fra venstre prinsesse Ragnhild, prinsesse Astrid, kong Haakon, kronprins Olav, prins Harald og kronprinsesse Märtha utenfor Prinsehytta. Foto: Jan Stage / NTB

Sikkilsdalen påsken 1974. Prinsehytta i Sikkilsdalen som ble skjenket kronprins Olav i 1924. Foto: Svein Hammerstad / NTB

Prinsehytta i Sikkilsdalen badet i sol påskeaften 2009. Kongefamilien må benytte beltebilen fra Sikkilsdalsseter for å komme helt fram. Foto: Geir Olsen / NTB

I fjor ble det ikke noen tur, men i år fikk de reist, selv om det ikke blir mulighet for mange gjester.

På Sikkilsdalsseter bekrefter de også overfor NTB at det ikke blir påskeskirenn i år heller. Kongefamilien pleier alltid å være med på rennet påskeaften om de har mulighet.

Prins Harald i aksjon på ski under påskerenn i Sikkilsdalen 1950. Foto: Jan Stage / NTB

– Mange av oss er skuffet over ikke å kunne få være sammen med venner og familie. Jeg håper likevel at alle vil prøve å gjøre sitt beste ut fra situasjonen der vi er. At vi alle kan finne glede i små ting som vi tross alt kan gjøre, sa kongen i sin påskehilsen til folket før han reiste til fjells.

I april 1968 reiste det nyforlovede paret Sonja Haraldsen og kronprins Harald for første gang på påskeferie sammen til Prinsehytta, først med tog og så videre til Sikkilsdalen. Foto: Erik Thorberg / NTB

Vel framme på hytta ble noen av de kanskje mest ikoniske skibildene av kong Olav, Sonja og kronprins Harald tatt i påsken 1968 på ski utenfor prinsehytta i Sikkilsdalen. Foto: NTB / NTB

I 1974 var det kommet en mannlig tronarving på plass, her på første påskeferie i Sikkilsdalen. Kronprinsesse Sonja, prins Haakon Magnus med pappa kronprins Harald, og kong Olav. Foto: Svein Hammerstad / NTB

Rebusløp påskeaften 1974 i Sikkilsdalen. Kong Olav og kronprinsesse Sonja ulastelig antrukket med hunden Cherie. Foto: Svein Hammerstad / NTB

Opprinnelig besto jakthytta av ei stor tømmerhytte med åtte rom og en svalgang utenfor. Da daværende kronprins Olav fikk hytta til myndighetsdagen i 1924, ble det bygd flere hus.

I kong Harald og dronning Sonjas regjeringstid er det blitt utvidet med enda flere hus. Nå består eiendommen av husgrupper rundt to tun som blir mest brukt i påsken og i jaktsesongen om høsten.

Kronprinsfamilien er for øvrig på sin egen hytte i Uvdal i påsken.

I 1993 ble dronning Sonja utnevnt til «Æreskjerring av Hafjell» av foreningen Kjerringsleppet. Hun inviterte dem til påskeskirenn i bunad i Sikkilsdalen samme vinter og spanderte spontant middag etterpå. Foto: Lise Åserud / NTB

I 1995 hadde kongefamilien besøk av svenske kronprinsesse Victoria, som også deltok i skirennet påskeaften. Fra venstre kronprinsesse Victoria av Sverige, dronning Sonja, kronprins Haakon og kong Harald. Foto: Jon Eeg / NTB

I 1998 fikk kong Harald, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja selskap av en kjempekylling under fotograferingen etter påskeskirennet i Sikkilsdalen påskeaften. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB Pluss

I 2002 var det første påske i Sikkilsdalen som nygifte for kronprins Haakon og kornprinsesse Mette-Marit. Kongefamilien deltok under det tradisjonelle påskeskirennet ved Sikkilsdalseter påskeaften formiddag, bortsett fra kronprinsessen, som brakk ankelen tidligere i påsken og måtte hinke rundt på krykker. Etter sin innsats i bakken, der han tok seg av Marius Borg-Høiby også, fikk kronprinsen et kyss av kona. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Kronprins Haakon var skimakker for Marius Borg-Høiby på Sikkilsdalsseter i 2002 da mamma Mette-Marit hadde brukket ankelen tidligere i påsken. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB Etter noen fall tidligere tok kong Harald tok det meget forsiktig under det tradisjonelle påskeskirennet ved Sikkilsdalseter påskeaften 2007. Foto: Erlend Aas / NTB

Etter at kronprinsfamilien fikk sin egen hytte i Uvdal er de ikke så ofte med til Sikkilsdalen lenger. Her var de med i 2009, kronprins Haakon med prinsesse Ingrid Alexandra armen ved avreise fra på Oslo S med kong Harald. Foto: Knut Falch / NTB