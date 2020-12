Regjeringen varsler nyheter om koronavaksinasjon

Helseminister Bent Høie har innkalt til pressekonferanse fredag der temaet er koronavaksinasjon.

Helseminister Bent Høie (H) vil fredag orientere om koronavaksinering i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Pressekonferansen holdes klokka 11.30 fredag. I tillegg til Høie skal helsedirektør Bjørn Guldvog, smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI og direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk delta.

Onsdag denne uken ble det kjent at koronavaksinen til selskapene Pfizer og Biontech er godkjent i Storbritannia.

Tidligere har Det europeiske legemiddelverket (EMA) opplyst at de skal holde møte 29. desember og avgjøre om det foreligger nok data til å godkjenne koronavaksinen fra Pfizer og Biontech. En godkjenning fra EMA vil også gjelde i Norge.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sa onsdag til NRK at Norge vil få flere hundre tusen vaksinedoser rett over nyttår.

– For Norges del snakker vi om leveranse på flere hundre tusen doser i januar. Og i hvert fall mellom to og to og en halv millioner doser i løpet av første kvartal, sa Bergström til kanalen.

Det er Sverige som sørger for Norges tilgang til koronavaksiner gjennom avtalene mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.