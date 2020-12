Regjeringens pressekonferanse: Risikogrupper skal vaksineres først

Helseminister Bent Høie håper å starte vaksinasjonen av folket over nyttår. Norge ligger an til å få 2.5 millioner doser av en ennå ukjent vaksine. Høie hinter om en normaltilstand, men FHI ber oss være tålmodig.

NTB

Publisert: Publisert: I går 11:51

Pressekonferansen holdes klokka 11.30 fredag. I tillegg til Høie skal helsedirektør Bjørn Guldvog, smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI og direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk delta.

Onsdag denne uken ble det kjent at koronavaksinen til selskapene Pfizer og Biontech er godkjent i Storbritannia.

Tidligere har Det europeiske legemiddelverket (EMA) opplyst at de skal holde møte 29. desember og avgjøre om det foreligger nok data til å godkjenne koronavaksinen fra Pfizer og Biontech. En godkjenning fra EMA vil også gjelde i Norge.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sa onsdag til NRK at Norge vil få flere hundre tusen vaksinedoser rett over nyttår.

Dette kommer frem under pressekonferansen:

Bent Høie opplyser at første vaksine kan være på vei allerede etter nyttår.

Fire vaksiner vurderes nå av EMA. En godkjenning fra EMA vil også gjelde i Norge.

Vaksinen blir gratis, opplyser Høie. Den er også frivillig.

I første omgang vil vi få 2.5 millioner vaksiner. Dette betyr at 1. 25 millioner nordmenn kan bli vaksinert. Det tilsier cirka 70 prosent av dem i risikogruppen.

Regjeringen vil prioritere disse gruppene: Alle fra fylte 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem og personer 18-64 år med en eller flere navngitte sykdommer/tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Disse prioriteringene kan endre seg etter som, sier Høie. Det kan bli aktuelt å prioritere helsepersonell hvis situasjon endrer seg.

Smittevernet vil opprettholdes, selv etter at vaksinasjonen er i gang, sier Høie. Han ber folk husk dette.

Vaksinene ble midlertidig godkjent, men skal undersøkes videre etter dette.

Statens legemiddelverk lover åpenhet rundt eventuelle bivirkninger og lover at den raske godkjenningen ikke går ut over kvalitet og sikkerhet.

FHI jobber med retningslinjer for vaksinasjon i kommunene.

– Vi må holde smitten nede også etter jul, sier Høie, men hinter til en viss normaltilstand til påske.

– Det er fortsatt en jobb igjen. Kommunene må forberede seg. De som prioriteres vil bli kontaktet, det er ingen vits å kontakte legene angående vaksinasjon, sier Høie.

Prioriteringene kan endres

Geir Bukholm i FHI, sier følgende om vaksinen og vaksineringsprogrammet:

– Vi vet at eldre og personer med visse sykdommer har størst risiko for å bli alvorlig syke, derfor prioriteres disse, sier Bukholm.

Også han påpeker at prioriteringene kan endre seg da de vet hvilken vaksine vi får og hvor mange doser vi får. Presset på helsevesenet spiller også inn.

FHI vil samle inn tall på antall personer i risikogruppene i kommunene.

– Vi vil også vurdere om det er spesielle grupper med helsepersonell som burde prioriteres, sier Bukholm.

Vaksinasjonsprogrammet er godt innarbeidet, men den praktiske løsningen er vanskeligere:

– FHI vil gi detaljerte retningslinjer for den praktiske delen av vaksinasjonen. Vi vil gi råd til kommuner og helseforetak, sier Bukholm.

– Kommunene har ansvaret for vaksinasjonene. På mandag publiserer FHI en praktisk håndbok til kommunene for gjennomføring av vaksinen.

Påpeker at det vil ta tid før alle som trenger vaksinen får den. Bukholm ber derfor folk fortsette å opprettholde smittevernet og våre tålmodige.

Åpenhet om bivirkninger

Audun Hågå i Statens legemiddelverk sier godkjenningsprosessen av vaksinene vil være åpne for folket:

– Vi legger til rette for rask godkjenning av vaksinene, men det går ikke på bekostning av sikkerhet og kvalitet. Folk skal få den vaksine-beskyttelsene de trenger uten store bivirkninger.

– Vaksinene vil få en midlertidig godkjennelse. Vi krever at undersøkelsene av vaksinene fortsetter etter dette. Vi vil få svar på flere spørsmål, som for eksempel; ser vi noen sjeldne bivirkninger? Det vi vet etter en midlertid godkjennelse er vanlige bivirkninger. Vi skal være åpne om hvilke bivirkninger man kan få. Vi skal være åpne om hvilke bivirkninger som blir rapportert.

– Hundre tusen doser i januar

– For Norges del snakker vi om leveranse på flere hundre tusen doser i januar. Og i hvert fall mellom to og to og en halv millioner doser i løpet av første kvartal, sa Bergström til kanalen.

Det er Sverige som sørger for Norges tilgang til koronavaksiner gjennom avtalene mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.