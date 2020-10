Bekymret Solberg varsler nasjonale innstramminger

Statsminister Erna Solberg (H) sier at et krafttak for å få ned smitten i november og begynnelsen av desember gir mulighet for en normal julefeiring.

Statsminister Erna Solberg (t.v.) på pressekonferanse fredag, mens Camilla Stoltenberg (t.h.) ved FHI er på vei opp på podiet. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Etter smitteoppblomstringen den siste tiden ber Solberg folk anstrenge seg for å få ned smitten fram mot jul. Hun varsler nye tiltak og innstramminger neste uke.

– Når vi nå velger å komme med flere tiltak neste uke, er det fordi et krafttak i november og begynnelsen av desember gir mulighet for en normal julefeiring med våre nærmeste. Det er noe jeg tror alle vil sette pris på etter dette året, sier Solberg.

Vaksinestatus

Dersom alt går som regjeringen håper, vil en koronavaksine kunne godkjennes før jul, sier Solberg.

– Når den kommer vet vi ikke. Foreløpig er ingen vaksine godkjent, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge fredag.

Der informerte hun blant annet om status for koronavaksine.

– Flere vaksinekandidater er i siste fase av utprøving. Vi håper at en vaksine vil kunne godkjennes rundt juletider. Dersom alt går som vi håper, vil Norge få tildelt vaksinedoser første halvdel av 2021, sa Solberg.

– Men det kan også hende at det tar lengre tid å lage en vaksine. Vi må alle leve med denne usikkerheten.

Statsministeren fortalte at Norge samarbeider tett med EU for å sikre vaksiner til Norge, og når en koronavaksine blir godkjent i Norge, vil den være godkjent av legemiddelmyndighetene både i EU og i Norge.