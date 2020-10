Fjoråret ga bompengerekord

Bilistene betalte 12,1 milliarder kroner i bompenger i fjor. NAF ber nå Frp stå på kravene om kutt.

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett er lagt frem. Forhandlingene i Stortinget står for tur. Regjeringen trenger Frps støtte for flertall. Da blir bompenger et viktig stikkord.

Nok en gang blir det satt bompengerekord i Norge. Det går frem av det ferske budsjettforslaget.

Her går det frem at det ble betalt inn 12,1 milliarder i bompenger i Norge fjor. Det er mer enn noe år tidligere.

Etter denne rekordinnbetalingen er det nå ført opp 14,7 milliarder kroner bompenger «til disposisjon» for veiprosjekter på samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) budsjett.

Samtidig kan Frp se langt etter to viktige bompenge-tiltak de ble lovet under regjeringsforhandlingene.

– Et åpenbart paradoks, mener Frank Sve, Frps «bompengeneral».